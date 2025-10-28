Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 28.10.25 7h00 Às 21h30, o Atlético MG jogará contra o Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana (X/ @Sudamericana) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (28/10), incluem partidas pela Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sulamericana. Às 16h, Al Nassr jogará contra Al Ittihad pela Copa do Rei Saudita. Já às 21h30, o Atlético Mineiro enfrentará o Independiente del Valle pela Copa Sudamericana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Italiano Lecce x Napoli - 14h30 - CazéTV e Disney+ Atalanta x Milan - 16h45 - ESPN e Disney+ Copa da Alemanha Hertha Berlin x Elversberg - 14h30 - Sem informações Wolfsburg x Holstein Kiel - 14h30 - Sem informações Heidenheim x Hamburg - 14h30 - Disney+ Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - 14h30 - ESPN 3 e Disney+ Borussia Mönchengladbach x Karlsruher - 16h45 - Disney+ Energie Cottbus x Leipzig - 16h45 - XSports e Disney+ St. Pauli x Hoffenheim - 16h45 - Sem informações Augsburg x Bochum - 16h45 - Sem informações Copa do Rei Saudita Al Nassr x Al Ittihad - 15h - Bandsports, SporTV e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Copa Sul-Americana Atlético-MG x Independiente del Valle - 21h30 - SBT, CazéTV, ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Atlético x Independiente DV; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Independiente del Valle terá transmissão ao vivo pelo SBT, CazéTV, ESPN e Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Al Nassr x Al Ittihad; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela SporTV e pelos canais de Youtube Canal GOAT e Esporte na Band, às 15h. Onde assistir ao jogo de Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund; veja o horário O jogo entre Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Atalanta x Milan; veja o horário O jogo entre Atalanta x Milan terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 21h30 - Atlético-MG x Independiente del Valle - Copa Sul-Americana Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Nassr x Al Ittihad - Copa do Rei Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 14h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Copa da Alemanha 16h45 - Atalanta x Milan - Campeonato Italiano 21h30 - Atlético-MG x Independiente del Valle - Copa Sul-Americana SporTV 15h - Al Nassr x Al Ittihad - Copa do Rei Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira. Disney+ 14h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Copa da Alemanha 14h30 - Lecce x Napoli - Campeonato Italiano 14h30 - Heidenheim x Hamburg - Copa da Alemanha 16h45 - Borussia Mönchengladbach x Karlsruher - Copa da Alemanha 16h45 - Energie Cottbus x Leipzig - Copa da Alemanha 16h45 - Atalanta x Milan - Campeonato Italiano 21h30 - Atlético-MG x Independiente del Valle - Copa Sul-Americana Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 