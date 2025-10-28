Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Atlético MG jogará contra o Independiente del Valle pela Copa Sul-Americana (X/ @Sudamericana)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (28/10), incluem partidas pela Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sulamericana.

Às 16h, Al Nassr jogará contra Al Ittihad pela Copa do Rei Saudita. Já às 21h30, o Atlético Mineiro enfrentará o Independiente del Valle pela Copa Sudamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

  1. Lecce x Napoli - 14h30 - CazéTV e Disney+
  2. Atalanta x Milan - 16h45 - ESPN e Disney+

Copa da Alemanha

  1. Hertha Berlin x Elversberg - 14h30 - Sem informações
  2. Wolfsburg x Holstein Kiel - 14h30 - Sem informações
  3. Heidenheim x Hamburg - 14h30 - Disney+
  4. Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - 14h30 - ESPN 3 e Disney+
  5. Borussia Mönchengladbach x Karlsruher - 16h45 - Disney+
  6. Energie Cottbus x Leipzig - 16h45 - XSports e Disney+
  7. St. Pauli x Hoffenheim - 16h45 - Sem informações
  8. Augsburg x Bochum - 16h45 - Sem informações

Copa do Rei Saudita

  1. Al Nassr x Al Ittihad - 15h - Bandsports, SporTV e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Copa Sul-Americana

  1. Atlético-MG x Independiente del Valle - 21h30 - SBT, CazéTV, ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Atlético x Independiente DV; veja o horário

O jogo entre Atlético MG x Independiente del Valle terá transmissão ao vivo pelo SBT, CazéTV, ESPN e Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Al Nassr x Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela Bandsports, pela SporTV e pelos canais de Youtube Canal GOAT e Esporte na Band, às 15h.

Onde assistir ao jogo de Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund; veja o horário

O jogo entre Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Atalanta x Milan; veja o horário

O jogo entre Atalanta x Milan terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 21h30 - Atlético-MG x Independiente del Valle - Copa Sul-Americana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h - Al Nassr x Al Ittihad - Copa do Rei Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 14h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Copa da Alemanha
  2. 16h45 - Atalanta x Milan - Campeonato Italiano
  3. 21h30 - Atlético-MG x Independiente del Valle - Copa Sul-Americana

SporTV

  1. 15h - Al Nassr x Al Ittihad - Copa do Rei Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 14h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund - Copa da Alemanha
  2. 14h30 - Lecce x Napoli - Campeonato Italiano
  3. 14h30 - Heidenheim x Hamburg - Copa da Alemanha
  4. 16h45 - Borussia Mönchengladbach x Karlsruher - Copa da Alemanha
  5. 16h45 - Energie Cottbus x Leipzig - Copa da Alemanha
  6. 16h45 - Atalanta x Milan - Campeonato Italiano
  7. 21h30 - Atlético-MG x Independiente del Valle - Copa Sul-Americana

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

.
