Heidenheim x Hamburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (28) pela Copa da Alemanha

Heidenheim x Hamburgo disputam hoje, terça-feira (28/10), a segunda rodada da Copa da Alemanha. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), na Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Heidenheim x Hamburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada, o Heidenheim goleou o Bahlinger por 5 a 0 e o Hamburg superou Pirmasens por 2 a 1.

Heidenheim x Hamburger: prováveis escalações

Heidenheim: Muller; Mainka, Koelle, Gimber; Traore, Schoppner, Niehues, Fohrenbach; Schimmer, Ibrahimovic, Pieringer.

Hamburg: Peretz; Ramos, Vuskovic, Elfadli; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Muheim; Philippe, Poulsen, Dompe.

FICHA TÉCNICA

Heidenheim x Hamburg

Copa da Alemanha

Local: Voith-Arena, em Heidenheim, Alemanha

Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 14h30