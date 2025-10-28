Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (28/10)

Itália x Brasil disputam hoje, terça-feira (28/10), um amistoso de futebol feminino. O jogo inicia às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Itália x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e GeTV, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção brasileira de futebol feminino venceu o Paraguai por 4 a 1, empatou sem gols com a Colômbia, goleou o Uruguai por 5 a 1, empatou com a Colômbia por 4 a 4 e venceu a Inglaterra por 2 a 1.

Já a Itália passou por uma vitória de 1 a 0 sobre a Bélgica, um empate de 1 a 1 com Portugal, uma derrota de 3 a 1 para a Espanha, uma vitória de 2 a 1 sobre a Noruega e uma derrota de mesmo placar para a Inglaterra.

VEJA MAIS

Itália x Brasil: prováveis escalações

Itália: Giuliani; Linari, Lenzini e D’Auria; Bonansea, Greggi, Schatzer, Severini e Oliviero; Corelli e Girelli. Técnico: Andrea Soncin.

Brasil: Lorena; Tarciane, Isa Haas, Mariza e Yasmin; Ary Borges, Duda Sampaio e Dudinha; Bia Zaneratto, Luany e Ludmilla. Técnico: Arthur Elias.

FICHA TÉCNICA

Itália x Brasil

Amistoso Feminino

Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma, Itália

Data/Horário: 28 de outubro de 2025, 13h15