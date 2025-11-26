Eintracht x Atalanta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/11) pela Champions League

Eintracht Frankfurt x Atalanta disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eintracht x Atalanta ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Champions League, a Atalanta foi goleada pelo Paris Saint-Germain por 4 a 0, venceu o Club Brugge por 2 a 1, empatou sem gols com o Slavia Praha e venceu o Olympique de Marseille por 1 a 0.

Já Eintracht Frankfurt passou por uma vitória de 5 a 1 sobre o Galatasaray, uma derrota de mesmo placar para o Atlético Madrid, outra derrota pelo mesmo placar para o Liverpool e um empate sem gols com o Napoli.

Eintracht x Atalanta: prováveis escalações

Eintracht: Michael Zetterer; Nathaniel Brown, Arthur Theate, Robin Koch e Nnamdi Collins; Fares Chaïbi e Mahmoud Dahoud; Ansgar Knauff, Mario Götze e Ritsu Doan; Jonathan Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller

Atalanta: Marco Carnesecchi; Berat Djimsiti, Isak Hien e Odilon Kossounou; Davide Zappacosta, Ederson, Marten De Roon e Raoul Bellanova; Charles de Ketelaere e Ademola Lookman; Gianluca Scamacca. Técnico: Raffaele Palladino

FICHA TÉCNICA

Eintracht Frankfurt x Atalanta

Champions League

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h