Dinamarca x Macedônia: onde assistir e escalações do jogo hoje (26) pelas eliminatórias da Copa Dinamarca e Macedônia do Norte jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.03.26 15h45 A Macedônia do Norte vem de uma derrota de 7 a 1 para o País de Gales (Instagram/ @ffmacedonia) Dinamarca x Macedônia do Norte disputam hoje, quinta-feira (26/03), a semifinal das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Eslováquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Dinamarca x Macedônia do Norte ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Dinamarca findou a fase de grupos na vice-liderança do Grupo B e com um total de 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Já a Macedônia do Norte ficou em 3° lugar no Grupo J e acumulou 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. Dinamarca x Macedônia do Norte: prováveis escalações Dinamarca: Martin Dubravka; Peter Pekarik, Milan Skriniar, Adam Obert, David Hancko; Matus Bero, Stanislav Lobotka, Ondrej Duda; Lukas Haraslin, David Strelec, Leo Sauer. Técnico: Francesco Calzona. Macedônia: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Kreshnik Hajrizi, Fidan Aliti, Lumbardh Dellova; Elvis Rexhbecaj, Valon Berisha; Milot Rashica, Florent Muslija, Ermal Krasniqi; Vedat Muriqi. Técnico: Franco Foda. FICHA TÉCNICA Dinamarca x Macedônia do Norte Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Tehelné Pole, em Bratislava, Eslováquia Data/Horário: 26 de março de 2026, 16h45