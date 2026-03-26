Gales x Bósnia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/03) pelas eliminatórias da Copa País de Gales e Bósnia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.03.26 15h45 O País de Gales vem de uma vitória de 7 a 1 sobre a Macedônia do Norte (X/ @afcbournemouth) País de Gales x Bósnia disputam hoje, quinta-feira (26/03), a semifinal das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir País de Gales x Bósnia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, a Bósnia ficou na vice-liderança do Grupo H e acumulou 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o País de Gales foi o vice-líder do Grupo J e somou um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira Ucrânia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelas eliminatórias da Copa Ucrânia e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo País de Gales x Bósnia: prováveis escalações Gales: Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu, J. James; D. James, Wilson, Brooks; Johnson. Bósnia: Vasilj; Dedic, Kolasinac, Katic, Muharemovic; Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic; Memic, Tabakovic, Dzeko. FICHA TÉCNICA País de Gales x Bósnia e Herzegovina Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales Data/Horário: 26 de março de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bósnia País de Gales jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 16h15 JOGO AMISTOSO Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58