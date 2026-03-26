Gales x Bósnia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/03) pelas eliminatórias da Copa

País de Gales x Bósnia disputam hoje, quinta-feira (26/03), a semifinal das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir País de Gales x Bósnia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, a Bósnia ficou na vice-liderança do Grupo H e acumulou 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o País de Gales foi o vice-líder do Grupo J e somou um total de 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 21 gols marcados e 11 gols sofridos.

VEJA MAIS

País de Gales x Bósnia: prováveis escalações

Gales: Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu, J. James; D. James, Wilson, Brooks; Johnson.

Bósnia: Vasilj; Dedic, Kolasinac, Katic, Muharemovic; Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic; Memic, Tabakovic, Dzeko.

FICHA TÉCNICA

País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Cardiff City, em Cardiff, País de Gales

Data/Horário: 26 de março de 2026, 16h45