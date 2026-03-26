Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ucrânia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelas eliminatórias da Copa

Ucrânia e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Suécia vem de um empate de 1 a 1 com a Eslovênia (Facebook/ @jalgpalleestis)

Ucrânia x Suécia disputam hoje, quinta-feira (26/03), a semifinal das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ucrânia x Suécia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, a Ucrânia ficou na vice-liderança do Grupo D e acumula 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já a Suécia ficou na lanterna do Grupo B, não obteve vitórias e somou um total de 2 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 12 gols sofridos.

Ucrânia x Suécia: prováveis escalações

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Illia Zabarnyi, Svatok, Mykolenko; Yegor Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Sudakov; Hutsuliak, Vladyslav Vanat, Oleksandr Zubkov. Técnico: Serhiy Rebrov.

Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Lagerbielke, Isak Hien, Lindelof, Svensson; Lundgren, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elanga; Bardghji, Viktor Gyokeres. Técnico: Graham Potter.

FICHA TÉCNICA
Ucrânia x Suécia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha
Data/Horário: 26 de março de 2026, 16h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ucrânia

Suécia

eliminatórias da copa do mundo de 2026

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda