Ucrânia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelas eliminatórias da Copa Ucrânia e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.03.26 15h45 A Suécia vem de um empate de 1 a 1 com a Eslovênia (Facebook/ @jalgpalleestis) Ucrânia x Suécia disputam hoje, quinta-feira (26/03), a semifinal das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ucrânia x Suécia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, a Ucrânia ficou na vice-liderança do Grupo D e acumula 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 11 gols sofridos. Já a Suécia ficou na lanterna do Grupo B, não obteve vitórias e somou um total de 2 empates, 4 derrotas, 4 gols marcados e 12 gols sofridos. Ucrânia x Suécia: prováveis escalações Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Illia Zabarnyi, Svatok, Mykolenko; Yegor Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Sudakov; Hutsuliak, Vladyslav Vanat, Oleksandr Zubkov. Técnico: Serhiy Rebrov. Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Lagerbielke, Isak Hien, Lindelof, Svensson; Lundgren, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elanga; Bardghji, Viktor Gyokeres. Técnico: Graham Potter. FICHA TÉCNICA Ucrânia x Suécia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha Data/Horário: 26 de março de 2026, 16h45