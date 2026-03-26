Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a França (Rafael Ribeiro/ CBF)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (26/03), incluem partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Nations LeagueCopa do Nortes Copa Verde.

Às 17h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a França. Já às 16h45, o Novorizontino enfrentará o América-MG pela Copa Sul-Sudeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistosos

  1. Moldávia x Lituânia - 12h - SporTV 3
  2. Geórgia x Israel - 14h - Disney+
  3. Brasil x França - 17h - TV Globo, GeTV, SporTV e Globoplay
  4. Croácia x Colômbia - 20h30 - Sem informações

Copa do Nordeste

  1. Sousa x Confiança - 19h - Youtube (Canal do Benja) e SportyNet

Copa Verde

  1. Galvez x Amazonas - 18h30 - Sem informações
  2. Nacional-AM x Trem - 20h - Sem informações
  3. Porto Velho x Remo - 20h30 - Sem informações
  4. Atlético-GO x Anápolis - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Turquia x Romênia - 14h - SporTV 2 e Disney+
  2. Ucrânia x Suécia - 16h45 - SporTV 2 e Disney+
  3. País de Gales x Bósnia - 16h45 - SporTV 3 e Disney+
  4. Itália x Irlanda do Norte - 16h45 - ESPN e Disney+
  5. Eslováquia x Kosovo - 16h45 - Disney+
  6. Dinamarca x Macedônia do Norte - 16h45 - ESPN 4 e Disney+
  7. República Tcheca x Irlanda - 16h45 - ESPN 3 e Disney+
  8. Polônia x Albânia - 16h45 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Repescagem Mundial

  1. Bolívia x Suriname - 19h - SporTV 2, CazéTV e Disney+
  2. Nova Caledônia x Jamaica - 00h (sexta-feira) - CazéTV e Disney+

Nations League

  1. Malta x Luxemburgo - 14h - Disney+
  2. Gibraltar x Letônia - 14h - SporTV 3 e Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Brasil x França terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV, SporTV e Globoplay, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Vitória e Botafogo (PB); veja o horário

O jogo entre Itália x Irlanda do Norte terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Tchéquia e Irlanda; veja o horário

O jogo entre República Tcheca x Irlanda terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Gales e Bósnia; veja o horário

O jogo entre País de Gales x Bósnia terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 17h - Brasil x França - Amistoso

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Itália x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 16h45 - Dinamarca x Macedônia do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo
  3. 16h45 - República Tcheca x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo

SporTV

  1. 12h - Moldávia x Lituânia - Amistoso
  2. 14h - Gibraltar x Letônia - Nations League
  3. 14h - Turquia x Romênia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  4. 16h45 - Ucrânia x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 16h45 - País de Gales x Bósnia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 17h - Brasil x França - Amistoso
  7. 19h - Bolívia x Suriname - Eliminatórias para a Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 14h - Turquia x Romênia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  2. 14h - Geórgia x Israel - Amistoso
  3. 14h - Malta x Luxemburgo - Liga das Nações
  4. 16h45 - Polônia x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  5. 16h45 - Itália x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. 16h45 - Dinamarca x Macedônia do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo
  7. 16h45 - República Tcheca x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo
  8. 16h45 - Ucrânia x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  9. 16h45 - País de Gales x Bósnia - Eliminatórias da Copa do Mundo
  10. 19h - Bolívia x Suriname - Eliminatórias para a Copa do Mundo
  11. 00h - Nova Caledônia x Jamaica - Eliminatórias para a Copa do Mundo

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

  1. 19h - Sousa x Confiança - Copa do Nordeste
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado

28.03.26 7h00

JOGO AMISTOSO

Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03)

Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

27.03.26 16h15

JOGO AMISTOSO

Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03)

Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

27.03.26 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

Futebol

Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão

29.03.26 8h00

Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca

28.03.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda