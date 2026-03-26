Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 26.03.26 7h00 Às 17h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a França (Rafael Ribeiro/ CBF) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (26/03), incluem partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Nations League, Copa do Nortes e Copa Verde. Às 17h, a seleção brasileira jogará um amistoso contra a França. Já às 16h45, o Novorizontino enfrentará o América-MG pela Copa Sul-Sudeste. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistosos Moldávia x Lituânia - 12h - SporTV 3 Geórgia x Israel - 14h - Disney+ Brasil x França - 17h - TV Globo, GeTV, SporTV e Globoplay Croácia x Colômbia - 20h30 - Sem informações Copa do Nordeste Sousa x Confiança - 19h - Youtube (Canal do Benja) e SportyNet Copa Verde Galvez x Amazonas - 18h30 - Sem informações Nacional-AM x Trem - 20h - Sem informações Porto Velho x Remo - 20h30 - Sem informações Atlético-GO x Anápolis - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Turquia x Romênia - 14h - SporTV 2 e Disney+ Ucrânia x Suécia - 16h45 - SporTV 2 e Disney+ País de Gales x Bósnia - 16h45 - SporTV 3 e Disney+ Itália x Irlanda do Norte - 16h45 - ESPN e Disney+ Eslováquia x Kosovo - 16h45 - Disney+ Dinamarca x Macedônia do Norte - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ República Tcheca x Irlanda - 16h45 - ESPN 3 e Disney+ Polônia x Albânia - 16h45 - Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Repescagem Mundial Bolívia x Suriname - 19h - SporTV 2, CazéTV e Disney+ Nova Caledônia x Jamaica - 00h (sexta-feira) - CazéTV e Disney+ Nations League Malta x Luxemburgo - 14h - Disney+ Gibraltar x Letônia - 14h - SporTV 3 e Disney+ Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário O jogo entre Brasil x França terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV, SporTV e Globoplay, às 17h. Onde assistir ao jogo de Vitória e Botafogo (PB); veja o horário O jogo entre Itália x Irlanda do Norte terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Tchéquia e Irlanda; veja o horário O jogo entre República Tcheca x Irlanda terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Gales e Bósnia; veja o horário O jogo entre País de Gales x Bósnia terá transmissão ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 17h - Brasil x França - Amistoso Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 16h45 - Itália x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Dinamarca x Macedônia do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - República Tcheca x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo SporTV 12h - Moldávia x Lituânia - Amistoso 14h - Gibraltar x Letônia - Nations League 14h - Turquia x Romênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Ucrânia x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - País de Gales x Bósnia - Eliminatórias da Copa do Mundo 17h - Brasil x França - Amistoso 19h - Bolívia x Suriname - Eliminatórias para a Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 14h - Turquia x Romênia - Eliminatórias da Copa do Mundo 14h - Geórgia x Israel - Amistoso 14h - Malta x Luxemburgo - Liga das Nações 16h45 - Polônia x Albânia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Itália x Irlanda do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Dinamarca x Macedônia do Norte - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - República Tcheca x Irlanda - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - Ucrânia x Suécia - Eliminatórias da Copa do Mundo 16h45 - País de Gales x Bósnia - Eliminatórias da Copa do Mundo 19h - Bolívia x Suriname - Eliminatórias para a Copa do Mundo 00h - Nova Caledônia x Jamaica - Eliminatórias para a Copa do Mundo Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet 19h - Sousa x Confiança - Copa do Nordeste ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 JOGO AMISTOSO Marrocos x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Marrocos e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 16h15 JOGO AMISTOSO Suíça x Alemanha: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (27/03) Suíça e Alemanha jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 27.03.26 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58