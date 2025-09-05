Dinamarca x Escócia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (5) pelas eliminatórias da Copa

Dinamarca x Escócia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dinamarca x Escócia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo C ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Dinamarca empatou sem gols com a Sérvia, venceu Portugal por 1 a 0, perdeu para essa mesma equipe por 5 a 2, venceu a Irlanda do Norte por 2 a 1 e goleou a Lituânia por 5 a 0.

Já a Escócia passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Polônia, outra de 1 a 0 contra a Grécia, uma derrota de 3 a 0 para essa mesma equipe, outra de 3 a 1 para a Islândia e uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein.

Dinamarca x Escócia: prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard e Dorgu; Hojbjerg e Hjulmand; Dreyer, O’Riley e Dolberg; Biereth.

Escócia: Clark; Ralston, Scouttar, Hanley e Robertson; Gilmour e Mclean; Christie, McGinn e McTominay; Adams.

FICHA TÉCNICA

Dinamarca x Escócia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45