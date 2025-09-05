Dinamarca x Escócia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (5) pelas eliminatórias da Copa Dinamarca e Escócia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 05.09.25 14h45 A Escócia vem de uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein (X/ @UEFAEURO) Dinamarca x Escócia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Dinamarca x Escócia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As equipes do Grupo C ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Em seus últimos jogos, a Dinamarca empatou sem gols com a Sérvia, venceu Portugal por 1 a 0, perdeu para essa mesma equipe por 5 a 2, venceu a Irlanda do Norte por 2 a 1 e goleou a Lituânia por 5 a 0. Já a Escócia passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Polônia, outra de 1 a 0 contra a Grécia, uma derrota de 3 a 0 para essa mesma equipe, outra de 3 a 1 para a Islândia e uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Eslovênia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa Eslovênia e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Suíça x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas eliminatórias da Copa Suíça e Kosovo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Dinamarca x Escócia: prováveis escalações Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard e Dorgu; Hojbjerg e Hjulmand; Dreyer, O’Riley e Dolberg; Biereth. Escócia: Clark; Ralston, Scouttar, Hanley e Robertson; Gilmour e Mclean; Christie, McGinn e McTominay; Adams. FICHA TÉCNICA Dinamarca x Escócia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Dinamarca Escócia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Marrocos x Níger: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas Eliminatórias da Copa Marrocos e Níger jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Costa do Marfim x Burundi: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas Eliminatórias da Copa Costa do Marfim e Burundi jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 SHOW Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina. 04.09.25 23h47