Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Dinamarca x Escócia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (5) pelas eliminatórias da Copa

Dinamarca e Escócia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Escócia vem de uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein (X/ @UEFAEURO)

Dinamarca x Escócia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Dinamarca x Escócia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo C ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Dinamarca empatou sem gols com a Sérvia, venceu Portugal por 1 a 0, perdeu para essa mesma equipe por 5 a 2, venceu a Irlanda do Norte por 2 a 1 e goleou a Lituânia por 5 a 0.

Já a Escócia passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Polônia, outra de 1 a 0 contra a Grécia, uma derrota de 3 a 0 para essa mesma equipe, outra de 3 a 1 para a Islândia e uma vitória de 4 a 0 sobre Liechtenstein.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Eslovênia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa
Eslovênia e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

image Suíça x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas eliminatórias da Copa
Suíça e Kosovo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Dinamarca x Escócia: prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard e Dorgu; Hojbjerg e Hjulmand; Dreyer, O’Riley e Dolberg; Biereth.

Escócia: Clark; Ralston, Scouttar, Hanley e Robertson; Gilmour e Mclean; Christie, McGinn e McTominay; Adams.

FICHA TÉCNICA
Dinamarca x Escócia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca
Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dinamarca

Escócia

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Marrocos x Níger: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas Eliminatórias da Copa

Marrocos e Níger jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Costa do Marfim x Burundi: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas Eliminatórias da Copa

Costa do Marfim e Burundi jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.09.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B

Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento

05.09.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

05.09.25 7h00

FUTEBOL

Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B

Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4

05.09.25 7h00

SHOW

Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique

O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina.

04.09.25 23h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda