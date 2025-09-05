Suíça x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas eliminatórias da Copa

Suíça x Kosovo disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suíça x Kosovo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo B ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Suíça passou por uma derrota de 3 a 2 para a Espanha, um empate de 1 a 1 com a Irlanda do Norte, uma vitória de 3 a 1 sobre Luxemburgo, outra de 4 a 2 contra o México e uma terceira de 4 a 0 sobre os EUA.

Já o Kosovo venceu a Lituânia por 1 a 0, superou a Islândia por 2 a 1, goleou essa mesma equipe por 3 a 1, goleou a Armênia por 5 a 2 e superou Comores por 4 a 2.

VEJA MAIS

Suíça x Kosovo: prováveis escalações

Suíça: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sierro; Ndoye, Vargas, Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Kosovo: Muric; Vojvoda, Am. Rrahmani, Dellova, Paqarada; Rexhbecaj, Berisha; E. Krasniqi, Rashica, Muslija; Muriqi. Técnico: Franco Foda.

FICHA TÉCNICA

Suíça x Kosovo

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45