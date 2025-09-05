Eslovênia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa

Eslovênia x Suécia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eslovênia x Suécia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo B ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Eslovênia empatou com Áustria por 1 a 1, empatou sem gols com a Eslováquia, venceu essa mesma equipe por 1 a 0, superou Luxemburgo por esse mesmo placar e venceu a Bósnia por 2 a 1.

Já a Suécia passou por uma vitória de 6 a 0 sobre o Azerbaijão, uma derrota de 1 a 0 para Luxemburgo, uma vitória de 5 a 1 sobre a Irlanda do Norte, outra de 2 a 0 contra a Hungria e uma terceira de 4 a 3 contra a Argélia.

Eslovênia x Suécia: prováveis escalações

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Petrovic, Zabukovnik, Lovric; Stojanovic, Verbic, Sesko.

Suécia: Johansson; Ekdal, Hien, Gudmundsson; Krafth, Ayari, Salétros, Sema; Nygren (Elanga), Gyökeres, Isak.

FICHA TÉCNICA

Eslovênia x Suécia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45