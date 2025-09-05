Eslovênia x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa Eslovênia e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 05.09.25 14h45 A Suécia vem de uma vitória de 4 a 3 sobre a Argélia e a Eslovênia de uma vitória de 2 a 1 contra a Bósnia (Facebook/ @jalgpalleestis) Eslovênia x Suécia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Eslovênia x Suécia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As equipes do Grupo B ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Em seus últimos jogos, a Eslovênia empatou com Áustria por 1 a 1, empatou sem gols com a Eslováquia, venceu essa mesma equipe por 1 a 0, superou Luxemburgo por esse mesmo placar e venceu a Bósnia por 2 a 1. Já a Suécia passou por uma vitória de 6 a 0 sobre o Azerbaijão, uma derrota de 1 a 0 para Luxemburgo, uma vitória de 5 a 1 sobre a Irlanda do Norte, outra de 2 a 0 contra a Hungria e uma terceira de 4 a 3 contra a Argélia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Eslovênia x Suécia: prováveis escalações Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; Petrovic, Zabukovnik, Lovric; Stojanovic, Verbic, Sesko. Suécia: Johansson; Ekdal, Hien, Gudmundsson; Krafth, Ayari, Salétros, Sema; Nygren (Elanga), Gyökeres, Isak. FICHA TÉCNICA Eslovênia x Suécia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 eslovênia Suécia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Egito e Etiópia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa Senegal e Sudão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Marrocos x Níger: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/9) pelas Eliminatórias da Copa Marrocos e Níger jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Costa do Marfim x Burundi: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas Eliminatórias da Copa Costa do Marfim e Burundi jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23