O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, o Remo enfrentará o Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro (Wagner Santana/ O Liberal)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (05/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, pela Copa Argentina e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Ucrânia jogará contra a França pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. No mesmo horário, a Itália enfrentará a Estônia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Amazonas x Remo - 17h - Disney+
  2. Paysandu x Volta Redonda - 19h - ESPN e Disney+
  3. Coritiba x Ferroviária - 21h30 - Disney+

Copa Argentina

  1. Tigre x Independiente Rivadavia - 21h10 - XSports

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Sudão do Sul x RD Congo - 09h - FIFA+
  2. Somália x Guiné - 09h - FIFA+
  3. Quênia x Gâmbia - 10h - FIFA+
  4. Namíbia x Malawi - 10h - FIFA+
  5. Djibuti x Burkina Faso - 13h - FIFA+
  6. Benim x Zimbábue - 13h - FIFA+
  7. Lesoto x África do Sul - 13h - FIFA+
  8. Uganda x Moçambique - 13h - FIFA+
  9. Egito x Etiópia - 16h - FIFA+
  10. Mauritânia x Togo - 16h - FIFA+
  11. Senegal x Sudão - 16h - FIFA+
  12. Marrocos x Níger - 16h - FIFA+
  13. Costa do Marfim x Burundi - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Eslovênia x Suécia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
  2. Suíça x Kosovo - 15h45 - Disney+
  3. Grécia x Belarus - 15h45 - Disney+
  4. Islândia x Azerbaijão - 15h45 - Disney+
  5. Moldávia x Israel - 15h45 - Disney+
  6. Montenegro x República Tcheca - 15h45 - Disney+
  7. Dinamarca x Escócia - 15h45 - SporTV 2 e Disney+
  8. Ucrânia x França - 15h45 - ESPN e Disney+
  9. Itália x Estônia - 15h45 - SporTV e Disney+
  10. Ilhas Faroé x Croácia - 15h45 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Ucrânia e França; veja o horário

O jogo entre Ucrânia x França terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Itália e Estônia; veja o horário

O jogo entre Itália x Estônia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Ilhas Faroé e Croácia; veja o horário

O jogo entre Ilhas Faroé x Croácia terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Eslovênia e Suécia; veja o horário

O jogo entre Eslovênia x Suécia terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Eslovênia x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Ucrânia x França - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 19h - Paysandu x Volta Redonda - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h45 - Dinamarca x Escócia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Itália x Estônia - Eliminatórias Europeias da Copa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Eslovênia x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Suíça x Kosovo - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 15h45 - Grécia x Belarus - Eliminatórias Europeias da Copa
  4. 15h45 - Islândia x Azerbaijão - Eliminatórias Europeias da Copa
  5. 15h45 - Moldávia x Israel - Eliminatórias Europeias da Copa
  6. 15h45 - Montenegro x República Tcheca - Eliminatórias Europeias da Copa
  7. 15h45 - Dinamarca x Escócia - Eliminatórias Europeias da Copa
  8. 15h45 - Ucrânia x França - Eliminatórias Europeias da Copa
  9. 15h45 - Itália x Estônia - Eliminatórias Europeias da Copa
  10. 15h45 - Ilhas Faroé x Croácia - Eliminatórias Europeias da Copa
  11. 17h - Amazonas x Remo - Série B do Brasileirão
  12. 19h - Paysandu x Volta Redonda - Série B do Brasileirão
  13. 21h30 - Coritiba x Ferroviária - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
