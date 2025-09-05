Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (05/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B, pela Copa Argentina e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Ucrânia jogará contra a França pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. No mesmo horário, a Itália enfrentará a Estônia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

Amazonas x Remo - 17h - Disney+ Paysandu x Volta Redonda - 19h - ESPN e Disney+ Coritiba x Ferroviária - 21h30 - Disney+

Copa Argentina

Tigre x Independiente Rivadavia - 21h10 - XSports

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Sudão do Sul x RD Congo - 09h - FIFA+ Somália x Guiné - 09h - FIFA+ Quênia x Gâmbia - 10h - FIFA+ Namíbia x Malawi - 10h - FIFA+ Djibuti x Burkina Faso - 13h - FIFA+ Benim x Zimbábue - 13h - FIFA+ Lesoto x África do Sul - 13h - FIFA+ Uganda x Moçambique - 13h - FIFA+ Egito x Etiópia - 16h - FIFA+ Mauritânia x Togo - 16h - FIFA+ Senegal x Sudão - 16h - FIFA+ Marrocos x Níger - 16h - FIFA+ Costa do Marfim x Burundi - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Eslovênia x Suécia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Suíça x Kosovo - 15h45 - Disney+ Grécia x Belarus - 15h45 - Disney+ Islândia x Azerbaijão - 15h45 - Disney+ Moldávia x Israel - 15h45 - Disney+ Montenegro x República Tcheca - 15h45 - Disney+ Dinamarca x Escócia - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Ucrânia x França - 15h45 - ESPN e Disney+ Itália x Estônia - 15h45 - SporTV e Disney+ Ilhas Faroé x Croácia - 15h45 - Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

15h45 - Eslovênia x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Ucrânia x França - Eliminatórias Europeias da Copa 19h - Paysandu x Volta Redonda - Série B do Brasileirão

SporTV

15h45 - Dinamarca x Escócia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Itália x Estônia - Eliminatórias Europeias da Copa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

15h45 - Eslovênia x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Suíça x Kosovo - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Grécia x Belarus - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Islândia x Azerbaijão - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Moldávia x Israel - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Montenegro x República Tcheca - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Dinamarca x Escócia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Ucrânia x França - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Itália x Estônia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Ilhas Faroé x Croácia - Eliminatórias Europeias da Copa 17h - Amazonas x Remo - Série B do Brasileirão 19h - Paysandu x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 21h30 - Coritiba x Ferroviária - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.