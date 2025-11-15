Dinamarca x Belarus: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/11) pelas eliminatórias da Copa Dinamarca e Bielorrússia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 15.11.25 15h45 A Dinamarca goleou Belarus por 6 a 0 na 7° rodada das eliminatórias europeias (X/ @BrentfordFC) Dinamarca x Bielorrússia disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Dinamarca x Belarus ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Belarus está na lanterna do Grupo C das eliminatórias, perdeu todos os 4 jogos que disputou, marcou apenas 2 gols e teve sua defesa vazada 15 vezes. Já a Dinamarca lidera invicta o mesmo grupo e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. A Dinamarca goleou a Bielorrússia por 6 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Dinamarca x Belarus: prováveis escalações Dinamarca: Schmeichel; Christiansen, Andersen, Vestergaard; Isaksen, Hojbjerg, Hjulmand, Dorgu; Damsgaard, Eriksen; Hojlund. Belarus: Pavlyuchenko; Parkhomenko, Malkevich, Zabelin; Pigas, Ebong, Gromyko, Yablonsky, Pyachenin; Barkovsky, Lisakovich. FICHA TÉCNICA Dinamarca x Bielorrússia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h45 