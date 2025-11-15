Dinamarca x Belarus: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/11) pelas eliminatórias da Copa

Dinamarca x Bielorrússia disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dinamarca x Belarus ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Belarus está na lanterna do Grupo C das eliminatórias, perdeu todos os 4 jogos que disputou, marcou apenas 2 gols e teve sua defesa vazada 15 vezes.

Já a Dinamarca lidera invicta o mesmo grupo e acumula um total de 3 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e apenas 1 gol sofrido.

A Dinamarca goleou a Bielorrússia por 6 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Dinamarca x Belarus: prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Christiansen, Andersen, Vestergaard; Isaksen, Hojbjerg, Hjulmand, Dorgu; Damsgaard, Eriksen; Hojlund.

Belarus: Pavlyuchenko; Parkhomenko, Malkevich, Zabelin; Pigas, Ebong, Gromyko, Yablonsky, Pyachenin; Barkovsky, Lisakovich.

FICHA TÉCNICA

Dinamarca x Bielorrússia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h45