Suíça x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/11) pelas eliminatórias da Copa Suíça e Suécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 15.11.25 15h45 A Suíça venceu a Suécia por 2 a 0 na 7° rodada das eliminatórias europeias (Facebook/ @jalgpalleestis) Suíça x Suécia disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo iniciará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Genebra, na Suíça. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Suíça x Suécia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Suíça lidera invicta o Grupo B das eliminatórias europeias da Copa, ainda não sofreu gols e acumula 3 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Já a Suécia está na lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 3 derrotas, 2 gols marcados e 7 gols sofridos. A Suíça venceu a Suécia por 2 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Suíça x Suécia: prováveis escalações Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Aebischer, Xhaka e Rieder; Ndoye, Embolo e Vargas. Suécia: Johansson; Lagerbielke, Hien e Lindelof; Elanga, Bergvall, Ayari, Svensson e Gudmundsson; Isak e Bardghji. FICHA TÉCNICA Suíça x Suécia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio de Genebra, na Suíça Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h45