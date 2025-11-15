Suíça x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/11) pelas eliminatórias da Copa

Suíça x Suécia disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo iniciará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Genebra, na Suíça. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suíça x Suécia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Suíça lidera invicta o Grupo B das eliminatórias europeias da Copa, ainda não sofreu gols e acumula 3 vitórias, 1 empate e 9 derrotas.

Já a Suécia está na lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 3 derrotas, 2 gols marcados e 7 gols sofridos.

A Suíça venceu a Suécia por 2 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Suíça x Suécia: prováveis escalações

Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Aebischer, Xhaka e Rieder; Ndoye, Embolo e Vargas.

Suécia: Johansson; Lagerbielke, Hien e Lindelof; Elanga, Bergvall, Ayari, Svensson e Gudmundsson; Isak e Bardghji.

FICHA TÉCNICA

Suíça x Suécia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio de Genebra, na Suíça

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h45