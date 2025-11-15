Eslovênia x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelas eliminatórias da Copa

Eslovênia x Kosovo disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Eslovênia x Kosovo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Eslovênia está em 3° lugar do Grupo B, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 1 derrota, 2 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Kosovo é o vice-líder do mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 4 gols sofridos.

Kosovo e Eslovênia empataram sem gols durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Eslovênia x Kosovo: prováveis escalações

Eslovênia: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Gnezda Cerin, Elsnik, Horvat; Vipotnik, Sturm.

Kosovo: Muric; Gallapeni, Hajdari, Hajrizi, Krasniqi; Muslija, Avdullahu, Hodza, Vojvoda; Muriqi, Asllani.

FICHA TÉCNICA

Eslovênia x Kosovo

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Stožice, em Liubliana, Eslovênia

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h45