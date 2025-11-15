Grécia x Escócia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelas eliminatórias da Copa

Grécia x Escócia disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis, em Atenas, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grécia x Escócia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Escócia permanece invicta na vice-liderança do Grupo C e acumula 3 vitórias, 1 empate, 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já a Grécia está em 3° lugar no mesmo grupo e soma um total de 1 vitória, 3 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

A Escócia superou a Grécia por 3 a 1 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Grécia x Escócia: prováveis escalações

Grécia: Vlachodimos; Rota, Restos, Koulierakis, Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis; Karetsas, Bakasetas, Tzolis; Pavlidis.

Escócia: Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; McTominay, Ferguson, McGinn; Gannon-Doak, Adams, Christie.

FICHA TÉCNICA

Grécia x Escócia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Karaiskákis, em Atenas, Grécia

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 16h45