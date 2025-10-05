Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 05.10.25 19h30 O Cruzeiro soma 36 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Cruzeiro x Sport Recife disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x Sport Recife ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 15 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 39 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Sport Recife está na lanterna com 2 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 18 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Bahia e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Juventude e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Cruzeiro x Sport Recife: prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Wanderson (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim. Sport Recife: Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x Sport Recife Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sport Recife Cruzeiro brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 19h30 Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Série B Atlético GO e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 05.10.25 19h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Ceará SC e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 19h30 Série A argentina Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 SÉRIE B Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4 Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO 05.10.25 17h58