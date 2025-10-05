Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Sport Recife disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 15 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 39 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Sport Recife está na lanterna com 2 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 18 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Cruzeiro x Sport Recife: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Wanderson (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim.

Sport Recife: Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 20h30