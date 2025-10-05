Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro soma 36 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Sport Recife disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cruzeiro x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro é o 3° colocado do Brasileirão e acumula 15 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 39 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Sport Recife está na lanterna com 2 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 18 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

image Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão
Bahia e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

image Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão
Juventude e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Cruzeiro x Sport Recife: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Kauã Moraes, João Marcelo (Jonathan Jesus), Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Wanderson (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim.

Sport Recife: Gabriel; Igor Cariús, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas, Hyoran e Lucas Lima; Barletta e Ignacio Ramírez. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA
Cruzeiro x Sport Recife
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)
Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 20h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Sport Recife

Cruzeiro

brasileirão 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Cruzeiro e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 19h30

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético-GO x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pela Série B

Atlético GO e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

05.10.25 19h30

Campeonato Brasileiro

Ceará x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Ceará SC e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

05.10.25 19h30

Série A argentina

Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino

Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

05.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube

O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições

05.10.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

05.10.25 7h00

Futebol

Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’

Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B

05.10.25 8h00

SÉRIE B

Remo vence Operário no apagar das luzes e segue na cola do G4

Com a vitória, o Remo vai a 45 pontos, três a menos que o Athletico-PR, quarto colocado e que joga ainda na noite de hoje, contra o Atlético-GO

05.10.25 17h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda