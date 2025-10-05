Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Juventude e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 05.10.25 17h30 O Juventude soma só 2 pontos a mais que o Fortaleza no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Juventude x Fortaleza disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Fortaleza ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Juventude acumula no Brasileirão 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza soma um total de 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 24 gols marcados e 40 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Bahia e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Juventude x Fortaleza: prováveis escalações Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Lucas Fernandes e Luis Mandaca; Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini. Fortaleza: Brenno (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes (Herrera). Técnico: Martín Palermo. FICHA TÉCNICA Juventude x Fortaleza Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Juventude Fortaleza jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Boca Juniors x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Argentino Boca Juniors e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 05.10.25 18h00 Campeonato Brasileiro Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão Juventude e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão São Paulo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 15h00 Campeonato Brasileiro Vasco x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e EC Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.10.25 7h00 Futebol Jornalista analisa como será o trabalho de Guto Ferreira no Remo: ‘Encaixa com o elenco’ Mathaus Pauxis detalhou a estreia do novo treinador e os desafios do Leão nas rodadas finais da Série B 05.10.25 8h00 CAMPEÃO Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC Ankalaev tentou reagir, mas Poatan manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário. 05.10.25 8h22