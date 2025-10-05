Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Juventude x Fortaleza disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Juventude acumula no Brasileirão 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 20 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Fortaleza soma um total de 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 24 gols marcados e 40 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Juventude x Fortaleza: prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Lucas Fernandes e Luis Mandaca; Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Fortaleza: Brenno (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes (Herrera). Técnico: Martín Palermo.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 18h30