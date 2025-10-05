Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

São Paulo e Palmerias jogarão pelo Brasileirão às 16h (X/ @LibertadoresBR)

Os jogos de hoje, neste domingo (05/10), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoBundesliga, Campeonato Argentingo e outras competições internacionais.

Às 16h, o São Paulo enfrentará o Palmeiras pelo Brasileirão. Já às 18h30, o Bahia enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Stuttgart x Heidenheim - 10h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Hamburg x Mainz - 12h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Borussia Mönchengladbach x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Godoy Cruz x Independiente - 14h30 - AFA Play
  2. Estudiantes x Barracas Central - 16h30 - AFA Play
  3. Talleres x Belgrano - 16h45 - AFA Play
  4. Boca Juniors x Newell's Old Boys - 19h - ESPN 4 e Disney+
  5. Rosario Central x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Vasco x Vitória - 16h - TV Globo e Premiere
  2. São Paulo x Palmeiras - 16h - TV Globo, Ge TV e Premiere
  3. Bahia x Flamengo - 18h30 - Premiere
  4. Juventude x Fortaleza - 18h30 - Premiere
  5. Cruzeiro x Sport Recife - 20h30 - SporTV e Premiere
  6. Ceará x Santos - 20h30 - Amazon Prime

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Operário x Remo - 16h - Disney+
  2. Atlético-GO x Athletico-PR - 20h30 - SportyNet, ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Alavés x Elche - 09h - Disney+
  2. Sevilla x Barcelona - 11h15 - Disney+
  3. Espanyol x Betis - 13h30 - ESPN 3 e Disney+
  4. Real Sociedad x Rayo Vallecano - 13h30 - Disney+
  5. Celta x Atlético Madrid - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Aston Villa x Burnley - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Everton x Crystal Palace - 10h - Disney+
  3. Newcastle x Nottingham Forest - 10h - ESPN e Disney+
  4. Wolverhampton x Brighton - 10h - Disney+
  5. Brentford x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Cagliari - 07h30 - Disney+
  2. Bologna x Pisa - 10h - Disney+
  3. Fiorentina x Roma - 10h - XSports e Disney+
  4. Napoli x Genoa - 13h - Disney+
  5. Juventus x Milan - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. Arouca x Famalicão - 11h30 - Sem informações
  2. Rio Ave x Tondela - 13h30 - Sem informações
  3. Sporting x Braga - 15h15 - ESPN 4 e Disney+
  4. Porto x Benfica - 17h15 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Ge TV e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Bahia x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Vitória; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Vitória terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Sport Recife; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Vasco x Vitória - Brasileirão
  2. 16h - São Paulo x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Aston Villa x Burnley - Premier League
  2. 10h - Newcastle x Nottingham Forest - Premier League
  3. 12h30 - Brentford x Manchester City - Premier League
  4. 13h30 - Espanyol x Betis - La Liga
  5. 15h15 - Sporting x Braga - Campeonato Português
  6. 15h45 - Juventus x Milan - Campeonato Italiano
  7. 17h15 - Porto x Benfica - Campeonato Português
  8. 19h - Boca Juniors x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino
  9. 20h30 - Atlético-GO x Athletico-PR - Série B do Brasileirão
  10. 21h15 - Rosario Central x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 13h30 - Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 20h30 - Cruzeiro x Sport Recife - Brasileirão
  3. 21h - Corinthians x Mirassol - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 07h30 - Udinese x Cagliari - Campeonato Italiano
  2. 09h - Alavés x Elche - La Liga
  3. 10h - Bologna x Pisa - Campeonato Italiano
  4. 10h - Fiorentina x Roma - Campeonato Italiano
  5. 10h - Everton x Crystal Palace - Premier League
  6. 10h - Wolverhampton x Brighton - Premier League
  7. 10h - Aston Villa x Burnley - Premier League
  8. 10h - Newcastle x Nottingham Forest - Premier League
  9. 11h15 - Sevilla x Barcelona - La Liga
  10. 12h30 - Brentford x Manchester City - Premier League
  11. 13h - Napoli x Genoa - Campeonato Italiano
  12. 13h30 - Real Sociedad x Rayo Vallecano - La Liga
  13. 13h30 - Espanyol x Betis - La Liga
  14. 15h15 - Sporting x Braga - Campeonato Português
  15. 15h45 - Juventus x Milan - Campeonato Italiano
  16. 16h - Celta x Atlético Madrid - La Liga
  17. 16h - Operário x Remo - Série B do Brasileirão
  18. 17h15 - Porto x Benfica - Campeonato Português
  19. 19h - Boca Juniors x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino
  20. 20h30 - Atlético-GO x Athletico-PR - Série B do Brasileirão
  21. 21h15 - Rosario Central x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Vasco x Vitória - Brasileirão
  2. 16h - São Paulo x Palmeiras - Brasileirão
  3. 18h30 - Bahia x Flamengo - Brasileirão
  4. 18h30 - Juventude x Fortaleza - Brasileirão
  5. 20h30 - Cruzeiro x Sport Recife - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Stuttgart x Heidenheim - Bundesliga
  2. 12h30 - Hamburg x Mainz - Bundesliga
  3. 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Freiburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

  1. 10h30 - Stuttgart x Heidenheim - Bundesliga
  2. 12h30 - Hamburg x Mainz - Bundesliga
Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
