Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (05/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Argentingo e outras competições internacionais.

Às 16h, o São Paulo enfrentará o Palmeiras pelo Brasileirão. Já às 18h30, o Bahia enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Stuttgart x Heidenheim - 10h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Hamburg x Mainz - 12h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Mönchengladbach x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Godoy Cruz x Independiente - 14h30 - AFA Play Estudiantes x Barracas Central - 16h30 - AFA Play Talleres x Belgrano - 16h45 - AFA Play Boca Juniors x Newell's Old Boys - 19h - ESPN 4 e Disney+ Rosario Central x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

Vasco x Vitória - 16h - TV Globo e Premiere São Paulo x Palmeiras - 16h - TV Globo, Ge TV e Premiere Bahia x Flamengo - 18h30 - Premiere Juventude x Fortaleza - 18h30 - Premiere Cruzeiro x Sport Recife - 20h30 - SporTV e Premiere Ceará x Santos - 20h30 - Amazon Prime

Campeonato Brasileiro Série B

Operário x Remo - 16h - Disney+ Atlético-GO x Athletico-PR - 20h30 - SportyNet, ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Alavés x Elche - 09h - Disney+ Sevilla x Barcelona - 11h15 - Disney+ Espanyol x Betis - 13h30 - ESPN 3 e Disney+ Real Sociedad x Rayo Vallecano - 13h30 - Disney+ Celta x Atlético Madrid - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Aston Villa x Burnley - 10h - ESPN 4 e Disney+ Everton x Crystal Palace - 10h - Disney+ Newcastle x Nottingham Forest - 10h - ESPN e Disney+ Wolverhampton x Brighton - 10h - Disney+ Brentford x Manchester City - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Udinese x Cagliari - 07h30 - Disney+ Bologna x Pisa - 10h - Disney+ Fiorentina x Roma - 10h - XSports e Disney+ Napoli x Genoa - 13h - Disney+ Juventus x Milan - 15h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

Arouca x Famalicão - 11h30 - Sem informações Rio Ave x Tondela - 13h30 - Sem informações Sporting x Braga - 15h15 - ESPN 4 e Disney+ Porto x Benfica - 17h15 - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Ge TV e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Bahia x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Vitória; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Vitória terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Sport Recife; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Vasco x Vitória - Brasileirão 16h - São Paulo x Palmeiras - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Aston Villa x Burnley - Premier League 10h - Newcastle x Nottingham Forest - Premier League 12h30 - Brentford x Manchester City - Premier League 13h30 - Espanyol x Betis - La Liga 15h15 - Sporting x Braga - Campeonato Português 15h45 - Juventus x Milan - Campeonato Italiano 17h15 - Porto x Benfica - Campeonato Português 19h - Boca Juniors x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino 20h30 - Atlético-GO x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 21h15 - Rosario Central x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

13h30 - Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - Bundesliga 20h30 - Cruzeiro x Sport Recife - Brasileirão 21h - Corinthians x Mirassol - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

07h30 - Udinese x Cagliari - Campeonato Italiano 09h - Alavés x Elche - La Liga 10h - Bologna x Pisa - Campeonato Italiano 10h - Fiorentina x Roma - Campeonato Italiano 10h - Everton x Crystal Palace - Premier League 10h - Wolverhampton x Brighton - Premier League 10h - Aston Villa x Burnley - Premier League 10h - Newcastle x Nottingham Forest - Premier League 11h15 - Sevilla x Barcelona - La Liga

12h30 - Brentford x Manchester City - Premier League 13h - Napoli x Genoa - Campeonato Italiano 13h30 - Real Sociedad x Rayo Vallecano - La Liga 13h30 - Espanyol x Betis - La Liga 15h15 - Sporting x Braga - Campeonato Português 15h45 - Juventus x Milan - Campeonato Italiano 16h - Celta x Atlético Madrid - La Liga 16h - Operário x Remo - Série B do Brasileirão 17h15 - Porto x Benfica - Campeonato Português 19h - Boca Juniors x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino 20h30 - Atlético-GO x Athletico-PR - Série B do Brasileirão 21h15 - Rosario Central x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Vasco x Vitória - Brasileirão 16h - São Paulo x Palmeiras - Brasileirão 18h30 - Bahia x Flamengo - Brasileirão 18h30 - Juventude x Fortaleza - Brasileirão 20h30 - Cruzeiro x Sport Recife - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

10h30 - Stuttgart x Heidenheim - Bundesliga 12h30 - Hamburg x Mainz - Bundesliga 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Freiburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

10h30 - Stuttgart x Heidenheim - Bundesliga 12h30 - Hamburg x Mainz - Bundesliga