Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão

Grêmio x Vasco disputam hoje, quarta-feira (19/11), uma partida atrasada pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vasco está em 11° lugar no Brasileirão com 12 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 50 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Grêmio ocupa a 14° posição da competição e soma 10 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 35 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Grêmio x Vasco: prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 19 de novembro de 2025, 21h30