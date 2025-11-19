Grêmio x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Grêmio e Vasco da Gama jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 19.11.25 20h30 O Vasco soma só 2 pontos a mais que o Grêmio no Campeonato Brasileiro (Matheus Lima/ Vasco) Grêmio x Vasco disputam hoje, quarta-feira (19/11), uma partida atrasada pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Vasco ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco está em 11° lugar no Brasileirão com 12 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 50 gols marcados e 49 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio ocupa a 14° posição da competição e soma 10 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 35 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (19/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Fluminense e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Santos e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Grêmio x Vasco: prováveis escalações Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes. Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz. FICHA TÉCNICA Grêmio x Vasco da Gama Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 19 de novembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave grêmio vasco da gama jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19