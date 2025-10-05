Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão

Bahia x Flamengo disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão com 55 pontos, 16 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 50 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe está invicta há 12 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já Bahia acumula no Campeonato 40 pontos, 11 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Bahia x Flamengo: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 18h30