Bahia x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/10) pelo Brasileirão
Bahia e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário
Thalles Leal
05.10.25 17h30

O Flamengo soma 15 pontos a mais que o Bahia no Brasileirão (X/ @Libertadores)

Bahia x Flamengo disputam hoje, domingo (05/10), a 27° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão com 55 pontos, 16 vitórias, 7 empates, 2 derrotas, 50 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe está invicta há 12 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já Bahia acumula no Campeonato 40 pontos, 11 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 33 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

VEJA MAIS
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Bahia x Flamengo: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte (Fred Lippert) e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA
Bahia x Flamengo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data/Horário: 05 de outubro de 2025, 18h30