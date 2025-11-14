Croácia x Ilhas Faroé: onde assistir e escalações do jogo hoje (14/11) pelas eliminatórias da Copa Croácia e Ilhas Faroé jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.11.25 15h45 A Croácia superou as Ilhas Faroé por 1 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias (X/ @HNS_CFF) Croácia x Ilhas Faroé disputam hoje, sexta-feira (14/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Rujevica, em Rijeka, Croácia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Croácia x Ilhas Faroé ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Croácia lidera invicta o Grupo L das eliminatórias europeias e acumula 5 vitórias, 1 empate, 20 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Já as Ilhas Faroé são vice-lanternas do mesmo grupo e somam um total de 4 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. A Croácia venceu as Ilhas Faroé por 1 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. Croácia x Ilhas Faroé: prováveis escalações Croácia: Livakovic; Josko Gvardiol, D. Ćaleta-Car e L. Vuskovic; I. Perisic, P. Sucic, Luka Modric e J. Stanisic; M. Pasalic e A. Kramaric; Franjo Ivanovic. Técnico: Zlatko Dalic. Ilhas Faroé: M. Lamhauge; Odmar Faero, G. Vatnhamar e A. Edmundsson; J. J. Benjaminsen, B. Olsen, G. D. Turi e V. Davidsen; Á. Frederiksberg, J. Edmundsson e H. Sorensen. Técnico: Eydun Klakstein. FICHA TÉCNICA Croácia x Ilhas Faroé Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Rujevica, em Rijeka, Croácia Data/Horário: 14 de novembro de 2025, 16h45 