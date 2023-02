Cristiano Ronaldo receberá indenização de R$1,6 milhão pelo caso de estupro Myorga

O jogador português Cristiano Ronaldo receberá indenização de 312 mil euros (cerca de R$1,7 milhão) do advogado de Katryn Myorga, modelo americana que acusou o atacante de estupro em 2009.

A indenização ocorre pelo advogado Leslie Mark Stovall ter agido de má fé durante o tribunal em 2022 e tentado manter o caso em andamento. “Ultrapassou a fronteira do comportamento ético antes de apresentar esta ação”, afirmou a juíza na época.

De acordo com o jornal The Atletic, o valor da indenização corresponde ao honorário que o jogador teve que pagar aos seus advogados para se defender no processo civil federal.

VEJA MAIS

O caso foi encerrado em junho de 2022 após a juíza concluir que o advogado de Kathryn Myorga, Leslie Mark Stovall, cometeu improbidade ao apresentar denúncia baseada em documentos vazados.

Relembre o caso Myorga

O crime contra a modelo americana Kathryn Myorga teria acontecido em 2009, em Las Vegas. A vítima alega que o jogador a teria chamado junto com outras mulheres para sua suíte no hotel, forçando uma relação sexual sem consentimento. A acusação revelou que o mesmo teria pedido desculpas e oferecido um acordo de R$375 mil dólares para manter o silêncio de Kathryn, que teria concordado.

Já a defesa de CR7 diz que o jogador e a modelo se conheciam e teriam tido uma relação sexual consensual.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)