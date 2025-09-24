CRB x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B CRB e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.09.25 18h00 CRB soma 8 pontos a mais que o Botafogo SP (Divulgação/ CRB) CRB x Botafogo (SP) disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir CRB x Botafogo SP ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O CRB é o 10° colocado da Série B do Brasileirão e soma 11 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Botafogo SP ocupa a 17° posição com 7 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 22 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadaas. CRB x Botafogo-SP: prováveis escalações CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Crystopher, Gegê ( Luiz Fernando) e Danielzinho; Thiaguino, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca. Botafogo: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony Douglas, Leandro Maciel e Marquinho; Jefferson Nem, Gabriel Barros e Ronie Carrillo. Técnico: Allan Aal. FICHA TÉCNICA CRB x Botafogo (SP) Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 19h 