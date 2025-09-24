CRB x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B

CRB x Botafogo (SP) disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Botafogo SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O CRB é o 10° colocado da Série B do Brasileirão e soma 11 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 28 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Botafogo SP ocupa a 17° posição com 7 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 22 gols marcados e 39 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadaas.

CRB x Botafogo-SP: prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Crystopher, Gegê ( Luiz Fernando) e Danielzinho; Thiaguino, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Botafogo: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony Douglas, Leandro Maciel e Marquinho; Jefferson Nem, Gabriel Barros e Ronie Carrillo. Técnico: Allan Aal.

FICHA TÉCNICA

CRB x Botafogo (SP)

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 19h