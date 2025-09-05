Costa do Marfim x Burundi: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas Eliminatórias da Copa

Costa do Marfim x Burundi disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa do Marfim x Burundi ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Costa do Marfim permanece invicta na vice-liderança do Grupo F, não sofreu gols e acumula um total de 5 vitórias, 1 empate e 14 gols marcados.

Já o Burundi é o 3° colocado do mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 7 gols sofridos.

Costa do Marfim x Burundi: prováveis escalações

Costa do Marfim: Fofana; Singo, Gbamin, Agbadou, Akpa; Sangare, Kessie; Diallo, Krasso, Adingra; Haller.

Burundi: Nahimana; Liongola, Niyukuri, Nsabiyumva, Weymans; Bizoza, Nduwarugira; Bigirimana, Eldhino, Girumugisha; Kanakimana.

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Burundi

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 16h