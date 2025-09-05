Egito x Etiópia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Egito x Etiópia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Egito x Etiópia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Egito lidera invicto o Grupo A e acumula um total de 5 vitórias, 1 empate, 14 gols marcados e 2 gols sofridos.

Etiópia ocupa o 4° lugar do mesmo grupo com 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Egito x Etiópia: prováveis escalações

Egito: El Shenawy; Hani, Rabia, El Gazar, Trezeguet; Fathy, Attia; Salah, Sayed, Marmoush; M Mohamed.

Etiópia: Nura; James, Tekeste; Yusef; Desta, Wolde, Tunjo, Markneh, Kassaye; Worku, Gugsa.

FICHA TÉCNICA

Egito x Etiópia

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Internacional do Cairo, no Egito

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 16h