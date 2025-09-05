Senegal x Sudão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/09) pelas Eliminatórias da Copa

Senegal x Sudão disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Senegal x Sudão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Senegal e Sudão somam 3 vitórias, 3 empates e 8 gols marcados pelo Grupo B das eliminatórias africanaas.

O Senegal sofreu apenas 1 gol, enquanto o Sudão teve sua defesa vazada 2 vezes.

Senegal x Sudão: prováveis escalações

Senegal: Mendy; Diatta, Niakhate, Koulibaly, Diouf; H Diarra, I Gueye, P M Sarr; Mane, Jackson, I Sarr.

Sudão: Alnil; Khamis, Ering, Karshoum, Zayed; Adel, Khedr, Abdalla, Raouf, A Eisa; Teiri.

FICHA TÉCNICA

Senegal x Sudão

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio do Senegal Abdoulaye Wade, em Dacar, Senegal

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 16h