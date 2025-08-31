Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão

Corinthians x Palmeiras disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras acumula no Brasileirão um total de 42 pontos, 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Corinthians soma 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri; Raniele, Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Gui Negão.

Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio, Felipe Anderson; Flaco López, Vitor Roque.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 18h30