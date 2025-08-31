Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Corinthians e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 31.08.25 17h00 O Palmeiras já soma 17 pontos a mais que o Corinthians no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Corinthians x Palmeiras disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras acumula no Brasileirão um total de 42 pontos, 13 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians soma 25 pontos, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Flamengo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri; Raniele, Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Gui Negão. Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio, Felipe Anderson; Flaco López, Vitor Roque. FICHA TÉCNICA Corinthians x Palmeiras Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Corinthians Palmeiras jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Corinthians e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 17h00 Campeonato Brasileiro Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão Flamengo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 31.08.25 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02