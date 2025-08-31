Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão

Flamengo x Grêmio disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão e acumula um total de 14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 44 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Grêmio ocupa a 14° posição com 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 25 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Flamengo x Grêmio: prováveis escalações

Flamengo: Sem informações.

Grêmio: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 16h