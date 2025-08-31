Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Flamengo e Grêmio jogarão pelo Brasileirão às 16h (X/ @SudamericanaBR)

Os jogos de hoje, neste domingo (31/08), incluem partidas pela La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 12h30, o Liverpool enfrentará o Arsenal pela Premier League. Já às 16h, o Flamengo enfrentará o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Wolfsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball
  2. Borussia Dortmund x Union Berlin - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Colônia x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Aldosivi x Boca Juniors - 14h30 - AFA Play
  2. Talleres x Deportivo Riestra - 16h45 - AFA Play
  3. Defensa y Justicia x Belgrano - 16h45 - AFA Play
  4. River Plate x San Martín de San Juan - 19h15 - Disney+
  5. Racing x Unión de Santa Fe - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Flamengo x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Santos x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere
  3. Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Premiere
  4. Mirassol x Bahia - 18h30 - Premiere
  5. Vitória x Atlético-MG - 18h30 - Premiere
  6. Internacional x Fortaleza - 20h30 - SporTV e Premiere
  7. Sport Recife x Vasco - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Atlético-GO x Amazonas - 16h - Disney+
  2. Volta Redonda x Athletic Club - 18h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Celta x Villarreal - 12h - Disney+
  2. Betis x Athletic Bilbao - 14h - Disney+
  3. Espanyol x Osasuna - 14h30 - Disney+
  4. Rayo Vallecano x Barcelona - 16h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brighton x Manchester City - 10h - ESPN e Disney+
  2. Nottingham Forest x West Ham - 10h - Disney+
  3. Liverpool x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+
  4. Aston Villa x Crystal Palace - 15h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Genoa x Juventus - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
  2. Torino x Fiorentina - 13h30 - Disney+
  3. Inter de Milão x Udinese - 15h45 - Disney+
  4. Lazio x Verona - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Tondela x Estoril - 11h30 - Sem informações
  2. Alverca x Benfica - 14h - Disney+
  3. Rio Ave x Braga - 16h30 - Sem informações
  4. Santa Clara x Estrela Amadora - 16h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Santos e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Santos x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Internacional e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Internacional x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Flamengo x Grêmio - Brasileirão
  2. 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Brighton x Manchester City - Premier League
  2. 12h30 - Liverpool x Arsenal - Premier League
  3. 13h30 - Genoa x Juventus - Campeonato Italiano
  4. 15h - Aston Villa x Crystal Palace - Premier League
  5. 16h30 - Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga

SporTV

  1. 20h30 - Internacional x Fortaleza - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 10h - Brighton x Manchester City - Premier League
  2. 10h - Nottingham Forest x West Ham - Premier League
  3. 12h - Celta x Villarreal - La Liga
  4. 12h30 - Liverpool x Arsenal - Premier League
  5. 13h30 - Genoa x Juventus - Campeonato Italiano
  6. 13h30 - Torino x Fiorentina - Campeonato Italiano
  7. 14h - Alverca x Benfica - Campeonato Português
  8. 14h - Betis x Athletic Bilbao - La Liga
  9. 14h30 - Espanyol x Osasuna - La Liga
  10. 15h - Aston Villa x Crystal Palace - Premier League
  11. 15h45 - Inter de Milão x Udinese - Campeonato Italiano
  12. 15h45 - Lazio x Verona - Campeonato Italiano
  13. 16h - Atlético-GO x Amazonas - Série B do Brasileirão
  14. 16h30 - Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga
  15. 18h30 - Volta Redonda x Athletic Club - Série B do Brasileirão
  16. 19h15 - River Plate x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Flamengo x Grêmio - Brasileirão
  2. 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão
  3. 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão
  4. 18h30 - Mirassol x Bahia - Brasileirão
  5. 18h30 - Vitória x Atlético-MG - Brasileirão
  6. 20h30 - Internacional x Fortaleza - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Wolfsburg x Mainz - Bundesliga
  2. 12h30 - Borussia Dortmund x Union Berlin - Bundesliga
  3. 14h30 - Colônia x Freiburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
