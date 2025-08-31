Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 31.08.25 7h00 Flamengo e Grêmio jogarão pelo Brasileirão às 16h (X/ @SudamericanaBR) Os jogos de hoje, neste domingo (31/08), incluem partidas pela La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais. Às 12h30, o Liverpool enfrentará o Arsenal pela Premier League. Já às 16h, o Flamengo enfrentará o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Wolfsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball Borussia Dortmund x Union Berlin - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Colônia x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Aldosivi x Boca Juniors - 14h30 - AFA Play Talleres x Deportivo Riestra - 16h45 - AFA Play Defensa y Justicia x Belgrano - 16h45 - AFA Play River Plate x San Martín de San Juan - 19h15 - Disney+ Racing x Unión de Santa Fe - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Flamengo x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere Santos x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Premiere Mirassol x Bahia - 18h30 - Premiere Vitória x Atlético-MG - 18h30 - Premiere Internacional x Fortaleza - 20h30 - SporTV e Premiere Sport Recife x Vasco - 20h30 - Amazon Prime Video Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x Amazonas - 16h - Disney+ Volta Redonda x Athletic Club - 18h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Celta x Villarreal - 12h - Disney+ Betis x Athletic Bilbao - 14h - Disney+ Espanyol x Osasuna - 14h30 - Disney+ Rayo Vallecano x Barcelona - 16h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brighton x Manchester City - 10h - ESPN e Disney+ Nottingham Forest x West Ham - 10h - Disney+ Liverpool x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+ Aston Villa x Crystal Palace - 15h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Italiano Genoa x Juventus - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Torino x Fiorentina - 13h30 - Disney+ Inter de Milão x Udinese - 15h45 - Disney+ Lazio x Verona - 15h45 - Disney+ Campeonato Português Tondela x Estoril - 11h30 - Sem informações Alverca x Benfica - 14h - Disney+ Rio Ave x Braga - 16h30 - Sem informações Santa Clara x Estrela Amadora - 16h30 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Flamengo e Grêmio; veja o horário O jogo entre Flamengo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Santos e Fluminense; veja o horário O jogo entre Santos x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Internacional e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Internacional x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Flamengo x Grêmio - Brasileirão 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Brighton x Manchester City - Premier League 12h30 - Liverpool x Arsenal - Premier League 13h30 - Genoa x Juventus - Campeonato Italiano 15h - Aston Villa x Crystal Palace - Premier League 16h30 - Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga SporTV 20h30 - Internacional x Fortaleza - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 10h - Brighton x Manchester City - Premier League 10h - Nottingham Forest x West Ham - Premier League 12h - Celta x Villarreal - La Liga 12h30 - Liverpool x Arsenal - Premier League 13h30 - Genoa x Juventus - Campeonato Italiano 13h30 - Torino x Fiorentina - Campeonato Italiano 14h - Alverca x Benfica - Campeonato Português 14h - Betis x Athletic Bilbao - La Liga 14h30 - Espanyol x Osasuna - La Liga 15h - Aston Villa x Crystal Palace - Premier League 15h45 - Inter de Milão x Udinese - Campeonato Italiano 15h45 - Lazio x Verona - Campeonato Italiano 16h - Atlético-GO x Amazonas - Série B do Brasileirão 16h30 - Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga 18h30 - Volta Redonda x Athletic Club - Série B do Brasileirão 19h15 - River Plate x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino Premiere 16h - Flamengo x Grêmio - Brasileirão 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão 18h30 - Mirassol x Bahia - Brasileirão 18h30 - Vitória x Atlético-MG - Brasileirão 20h30 - Internacional x Fortaleza - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 10h30 - Wolfsburg x Mainz - Bundesliga 12h30 - Borussia Dortmund x Union Berlin - Bundesliga 14h30 - Colônia x Freiburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 