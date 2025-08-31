Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (31/08), incluem partidas pela La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 12h30, o Liverpool enfrentará o Arsenal pela Premier League. Já às 16h, o Flamengo enfrentará o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Wolfsburg x Mainz - 10h30 - OneFootball Borussia Dortmund x Union Berlin - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Colônia x Freiburg - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Aldosivi x Boca Juniors - 14h30 - AFA Play Talleres x Deportivo Riestra - 16h45 - AFA Play Defensa y Justicia x Belgrano - 16h45 - AFA Play River Plate x San Martín de San Juan - 19h15 - Disney+ Racing x Unión de Santa Fe - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Flamengo x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere Santos x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere Corinthians x Palmeiras - 18h30 - Premiere Mirassol x Bahia - 18h30 - Premiere Vitória x Atlético-MG - 18h30 - Premiere Internacional x Fortaleza - 20h30 - SporTV e Premiere Sport Recife x Vasco - 20h30 - Amazon Prime Video

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético-GO x Amazonas - 16h - Disney+ Volta Redonda x Athletic Club - 18h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Celta x Villarreal - 12h - Disney+ Betis x Athletic Bilbao - 14h - Disney+ Espanyol x Osasuna - 14h30 - Disney+ Rayo Vallecano x Barcelona - 16h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Brighton x Manchester City - 10h - ESPN e Disney+ Nottingham Forest x West Ham - 10h - Disney+ Liverpool x Arsenal - 12h30 - ESPN e Disney+ Aston Villa x Crystal Palace - 15h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

Genoa x Juventus - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Torino x Fiorentina - 13h30 - Disney+ Inter de Milão x Udinese - 15h45 - Disney+ Lazio x Verona - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Tondela x Estoril - 11h30 - Sem informações Alverca x Benfica - 14h - Disney+ Rio Ave x Braga - 16h30 - Sem informações Santa Clara x Estrela Amadora - 16h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Santos e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Santos x Fluminense terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Internacional e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Internacional x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Flamengo x Grêmio - Brasileirão 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Brighton x Manchester City - Premier League 12h30 - Liverpool x Arsenal - Premier League 13h30 - Genoa x Juventus - Campeonato Italiano 15h - Aston Villa x Crystal Palace - Premier League 16h30 - Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga

SporTV

20h30 - Internacional x Fortaleza - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

10h - Brighton x Manchester City - Premier League 10h - Nottingham Forest x West Ham - Premier League 12h - Celta x Villarreal - La Liga 12h30 - Liverpool x Arsenal - Premier League 13h30 - Genoa x Juventus - Campeonato Italiano 13h30 - Torino x Fiorentina - Campeonato Italiano 14h - Alverca x Benfica - Campeonato Português 14h - Betis x Athletic Bilbao - La Liga 14h30 - Espanyol x Osasuna - La Liga

15h - Aston Villa x Crystal Palace - Premier League 15h45 - Inter de Milão x Udinese - Campeonato Italiano 15h45 - Lazio x Verona - Campeonato Italiano 16h - Atlético-GO x Amazonas - Série B do Brasileirão

16h30 - Rayo Vallecano x Barcelona - La Liga 18h30 - Volta Redonda x Athletic Club - Série B do Brasileirão 19h15 - River Plate x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Flamengo x Grêmio - Brasileirão 16h - Santos x Fluminense - Brasileirão 18h30 - Corinthians x Palmeiras - Brasileirão 18h30 - Mirassol x Bahia - Brasileirão 18h30 - Vitória x Atlético-MG - Brasileirão 20h30 - Internacional x Fortaleza - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

10h30 - Wolfsburg x Mainz - Bundesliga 12h30 - Borussia Dortmund x Union Berlin - Bundesliga 14h30 - Colônia x Freiburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.