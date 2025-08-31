Capa Jornal Amazônia
Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/08) pelo Brasileirão

Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Fluminense soma 6 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Santos x Fluminense disputam hoje, domingo (31/08), a 22° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Flamengo x Grêmio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense acumula no Brasileirão 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 25 gols marcados e 28 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato.

Já o Santos soma 6 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 20 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe também passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Flamengo x Grêmio: prováveis escalações

Flamengo: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Luan Peres e Escobar (Souza); Tomás Rincón, João Schmidt e Gabriel Bontempo (Neymar); Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares.

Grêmio: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva (Manoel) e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso (Nonato); Serna, Keno e Germán Cano (Everaldo).

FICHA TÉCNICA
Flamengo x Grêmio
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 31 de agosto de 2025, 16h

