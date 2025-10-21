Copenhague x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/10) pela Champions League

Copenhagen x Borussia Dortmund disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Copenhague x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Copenhagen passou por um empate de 2 a 2 com o Leverkusen e uma derrota de 2 a 0 para o Qarabag.

Já o Borussia Dortmund registrou um empate de 4 a 4 com o Juventus e por uma vitória de 4 a 1 sobre o Athletic Bilbao.

Copenhagen x Borussia: prováveis escalações

Copenhague: Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Suzuki; Robert, Madsen, Lerager, Larsson; Elyounoussi, Claesson. Técnico: Jacob Neestrup.

Borussia: Kobel; Bensebaini, Schlotterbeck, Anton; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Ryerson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

FICHA TÉCNICA

Copenhague x Borussia Dortmund

Champions League

Local: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 16h