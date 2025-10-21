Dudu marca no final e dá empate para o Atlético-MG no jogo de ida da semifinal da Sul-Americana Estadão Conteúdo 21.10.25 23h48 Com um gol de Dudu aos 46 minutos do segundo tempo, o Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle, nesta terça-feira, em Quito, no Equador, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O gol equatoriano marcado por Sornoza, ao cobrar um pênalti, foi bastante duvidoso. Com o resultado, o time mineiro vai precisar de uma vitória simples para garantir vaga na final. O jogo de volta será na terça-feira que vem, às 21h30, na MRV Arena, em Belo Horizonte. O vencedor deste confronto vai enfrentar na final, dia 22 de novembro, em Assunção, o ganhador entre Universidad do Chile e Lanús, que fazem o jogo de ida da outra semifinal, quinta-feira, em Santiago. Com muita chuva e pouco público, o jogo começou em ritmo lento com as duas equipes trocando passes. Aos seis minutos, em uma lançamento, Mercado invadiu a área do Atlético-MG e caiu ao se chocar com Ruan. O árbitro Carlos Betancur, da Colômbia, deu pênalti, mas foi conferir no VAR. A penalidade foi confirmada e Sornoza, ex-Corinthians e Fluminense, cobrou alto e forte no canto direito de Everson, que pulou na bola, mas não alcançou. A desvantagem no placar não desestabilizou o Atlético-MG, que passou a dominar as ações, deixando o Del Valle em seu campo. Mas a nova chance só veio aos 23 minutos, com bonito chute de Scarpa. Villar espalmou e Bernard não soube aproveitar o rebote. Aos 25, Menino arriscou de longe e errou o alvo. O time equatoriano demorou para voltar a incomodar a meta de Everson, mas quando chegou, aos 30 minutos, trouxe muito perigo. Primeiro em chute colocado de Mercado e na sequência em cabeçada de Spinelli. Nas duas oportunidades o goleiro atleticano mostrou elasticidade para desviar a bola. O Atlético pareceu ter sentido o melhor momento do adversário e diminuiu o ímpeto na marcação, proporcionando espaços para o Del Valle, que voltou a ameaçar com Mercado e Hoyos. Acuado em seu campo, o Atlético passou a errar muitos passes, deixando o controle da partida para o time da casa, que abusou toque de bola nos minutos finais do primeiro tempo. Antes do intervalo, aos 42 minutos, Bernard fez bela jogada individual, mas perdeu o equilíbrio no momento da finalização e chutou para fora. O Atlético se mostrou mais agressivo no início da etapa final, posicionando mais jogadores no campo de ataque. Com dois minutos, Rony quase empatou. A iniciativa do Atlético não incomodou o Del Valle, que manteve o ritmo cadenciado de toque de bola. Aos nove minutos. Alcivar chutou de longe e levou perigo para Everson, que tocou na bola, mas o árbitro não apontou escanteio. Aos 15 minutos, o jogo ficou aberto, com os dois times indo ao ataque. Bernard recebeu na meia esquerda, carregou a bola e bateu cruzado para boa defesa de Villar. Aos 27 minutos, Jorge Sampaoli colocou Hulk em campo na tentativa de aumentar a agressividade do Atlético. O Del Valle passou a atuar nos contra-ataques e o gol poderia sair para qualquer um dos lados. Dudu criou uma chance para o empate atleticano, enquanto Mercado e Hoyos eram perigosos do lado do Del Valle. E o gol saiu aos 46 minutos. E foi do Atlético-MG. Dudu tabelou com Hulk, recebeu de volta e empatou: 1 a 1. FICHA TÉCNICA INDEPENDIENTE DEL VALLE 1 X 1 ATLÉTICO-MG INDEPENDIENTE DEL VALLE - Villar; Fernandez, Velasco (Zárate), Schunke e Cortez; Hoyos (Yandri Vásquez), Alcivar e Sornoza (Jhegson Méndez); Guagua, Mercado e Spinelli. Técnico: Javier Rabanal. ATLÉTICO-MG - Everson; Menino (Natanael), Vitor Hugo, Ruan, Junior Alonso e Arana (Caio Paulista); Gustavo Scarpa (Biel), Igor Gomes, Alan Franco; Rony (Hulk) e Bernard (Dudu). Técnico: Jorge Sampaoli GOLS - Sornoza aos dez minutos do primeiro tempo. Dudu aos 46 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Scarpa, Sornoza, Cortez, Ruan e Natanael. ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Arena Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. 