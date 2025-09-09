Capa Jornal Amazônia
Chile x Uruguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa

Chile e Uruguai jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Uruguai soma 17 pontos a mais que o Chile nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo (X/ @Uruguay)

Chile x Uruguai disputam hoje, terça-feira (09/09), a última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Julio Martínez Prádanos, em Santiago, Chile. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Chile x Uruguai ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 4, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chile é o lanterna da competição e acumula 2 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 9 gols marcados e 27 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas das eliminatórias sulamericanas.

Já o Uruguai está em 3° lugar com 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Chile x Uruguai: prováveis escalações

Chile: Lawrence Vigouroux; Paulo Díaz, Guillermo Maripán e Ivá Román; Fabián Hormazabal, Felipe Loyola, Vicente Pizarro e Gabriel Suazo; Lucas Cepeda, Alexander Aravena e Gonzalo Tapia. Técnico: Nicolás Córdova.

Uruguai: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres e Joaquín Piquerez; Fede Valverde, Rodrigo Bentancur e Manuel Ugarte; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

FICHA TÉCNICA
Chile x Uruguai
Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul
Local: Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, Chile
Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 20h30

