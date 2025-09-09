Capa Jornal Amazônia
Equador x Argentina: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa

Equador e Argentina jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Argentina soma 12 pontos a mais que o Equador nas eliminatórias sulamericanas (X/ @Argentina)

Equador x Argentina disputam hoje, terça-feira (09/09), a última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Equador x Argentina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Argentina lidera a competição com 38 pontos, 12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 31 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Equador está em 4° lugar com 26 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos.

Equador x Argentina: prováveis escalações

Equador: Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho e Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite e Angelo Preciado; Jordy Alcívar, Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Nicolás González, Rodrigo De Paul e Leandro Paredes; Thiago Almada, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

FICHA TÉCNICA
Equador x Argentina
Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul
Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador
Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 20h

.
