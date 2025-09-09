Equador x Argentina: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Equador e Argentina jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.09.25 18h00 A Argentina soma 12 pontos a mais que o Equador nas eliminatórias sulamericanas (X/ @Argentina) Equador x Argentina disputam hoje, terça-feira (09/09), a última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Equador x Argentina ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Argentina lidera a competição com 38 pontos, 12 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 31 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Equador está em 4° lugar com 26 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (09/09) A seleção brasileira joga contra a seleção boliviana pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo 2026; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Equador x Argentina: prováveis escalações Equador: Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho e Pervis Estupiñán; Alan Franco, Pedro Vite e Angelo Preciado; Jordy Alcívar, Kendry Páez e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Nicolás González, Rodrigo De Paul e Leandro Paredes; Thiago Almada, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni. FICHA TÉCNICA Equador x Argentina Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 20h 