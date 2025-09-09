Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (09/09)

Bolívia x Brasil disputam hoje, terça-feira (09/09), a última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bolívia x Brasil ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay e pela SporTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A seleção brasileira está na vice-liderança da competição e acumula 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 24 gols marcados e 16 gols sofridos. Em seus últimos jogos, o time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já a Bolívia está em 8° lugar nas eliminatórias e soma 5 vitórias, 2 empates, 10 derrotas, 16 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Bolívia x Brasil: prováveis escalações

Bolívia: Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.

Brasil: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno (Marquinhos), Alexsandro e Douglas Santos (Caio Henrique); Andrey Santos, Bruno Guimarães (Jean Lucas) e Paquetá; Raphinha (Luiz Henrique), Richarlison (João Pedro) e Estêvão (Martinelli ou Samuel Lino). Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Bolívia x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 21h30