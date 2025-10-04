Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B

Chapecoense e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Novorizontino soma só 3 pontos a mais que a Chapecoense na Série B (Rafael Bressan/ ACF)

Chapecoense x Novorizontino disputam hoje, sábado (04/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 16h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Chapecoense x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino é o 3° colocado da Série B e acumula 12 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, 32 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição.

Já a Chapecoense está em 7° lugar e soma 14 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 41 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória e 4 derrotas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20
A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

image Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) por La Liga
Real Madrid e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Chapecoense x Novorizontino: escalações

Chapecoense: Rafael Santos; Carvalheira, Doma, Bruno, Walter Clar, João Paulo; David Antunes, Jorge Roa Jiménez, Marcinho; Neto e Augusto. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Novorizontino: Airton; Mayk, Patrick, Donato, Rodrigo Alves; Fábio Lima, Oyama; Frizzo, Ruiz, Bruno José; Waguininho. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA
Chapecoense x Novorizontino
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chapecoense

Novorizontino

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B

Chapecoense e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

04.10.25 15h40

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) por La Liga

Real Madrid e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

04.10.25 15h32

Copa do Mundo Sub-20

Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20

A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

04.10.25 14h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

04.10.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

04.10.25 7h00

INUSITADO

Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja

O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo

04.10.25 10h34

'LINDÃO!'

VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes

Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu

03.10.25 21h13

LUTO

Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos

O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta

04.10.25 10h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda