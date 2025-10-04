Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Chapecoense e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 04.10.25 15h40 Novorizontino soma só 3 pontos a mais que a Chapecoense na Série B (Rafael Bressan/ ACF) Chapecoense x Novorizontino disputam hoje, sábado (04/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 16h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Novorizontino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Novorizontino é o 3° colocado da Série B e acumula 12 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, 32 gols marcados e 26 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas da competição. Já a Chapecoense está em 7° lugar e soma 14 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 41 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória e 4 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20 A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) por La Liga Real Madrid e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Chapecoense x Novorizontino: escalações Chapecoense: Rafael Santos; Carvalheira, Doma, Bruno, Walter Clar, João Paulo; David Antunes, Jorge Roa Jiménez, Marcinho; Neto e Augusto. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. Novorizontino: Airton; Mayk, Patrick, Donato, Rodrigo Alves; Fábio Lima, Oyama; Frizzo, Ruiz, Bruno José; Waguininho. Técnico: Enderson Moreira. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Novorizontino Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chapecoense Novorizontino jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Chapecoense e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 04.10.25 15h40 Campeonato Espanhol Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) por La Liga Real Madrid e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.10.25 15h32 Copa do Mundo Sub-20 Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20 A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.10.25 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52