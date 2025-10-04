Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Fluminense e Atlético-MG jogarão pelo Brasileirão às 18h30 (X/ @LibertadoresBR)

Os jogos de hoje, neste sábado (04/10), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoLa Liga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 18h30, o Fluminense enfrentará o Atlético-MG pelo Brasileirão. Já às 21h, o Corinthians enfrentará o Mirassol pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leverkusen x Union Berlin - 10h30 - OneFootball
  2. Borussia Dortmund x Leipzig - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  3. Werder Bremen x St. Pauli - 10h30 - OneFootball
  4. Augsburg x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball
  5. Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - 13h30 - SporTV, XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Sarmiento x Gimnasia - 14h30 - AFA Play
  2. San Martín de San Juan x Instituto - 16h45 - AFA Play
  3. Tucumán x Platense - 19h - AFA Play
  4. Huracán x Banfield - 19h - ESPN 4 e Disney+
  5. Lanús x San Lorenzo - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro - Brasileirão

  1. Fluminense x Atlético-MG - 18h30 - TV Record, CazéTV e Premiere
  2. Bragantino x Grêmio - 18h30 - Premiere
  3. Internacional x Botafogo - 18h30 - Premiere
  4. Corinthians x Mirassol - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Chapecoense x Novorizontino - 16h - ESPN 4 e Disney+
  2. Volta Redonda x Goiás - 18h30 - Disney+
  3. Ferroviária x América-MG - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Oviedo x Levante - 09h - Disney+
  2. Girona x Valencia - 11h15 - ESPN 4 e Disney+
  3. Athletic Bilbao x Mallorca - 13h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Real Madrid x Villarreal - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Leeds x Tottenham - 08h30 - Disney+
  2. Arsenal x West Ham - 11h - ESPN e Disney+
  3. Manchester United x Sunderland - 11h - XSports e Disney+
  4. Chelsea x Liverpool - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lazio x Torino - 10h - Disney+
  2. Parma x Lecce - 10h - Disney+
  3. Inter de Milão x Cremonese - 13h - ESPN 2 e Disney+
  4. Atalanta x Como - 15h45 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

  1. Nacional x Moreirense - 11h30 - Sem informações
  2. Gil Vicente x Estrela Amadora - 11h30 - Sem informações
  3. AVS SAD x Alverca - 14h - Sem informações
  4. Vitória SC x Santa Clara - 16h30 - XSports

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Inter e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Internacional x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de RB Bragantino e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Bragantino x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Mirassol; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Mirassol terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 18h30 - Fluminense x Atlético-MG - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 11h15 - Girona x Valencia - La Liga
  2. 11h - Arsenal x West Ham - Premier League
  3. 13h - Inter de Milão x Cremonese - Campeonato Italiano
  4. 13h30 - Chelsea x Liverpool - Premier League
  5. 13h30 - Athletic Bilbao x Mallorca - La Liga
  6. 15h45 - Atalanta x Como - Campeonato Italiano
  7. 16h - Real Madrid x Villarreal - La Liga
  8. 16h - Chapecoense x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  9. 19h - Huracán x Banfield - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 13h30 - Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 21h - Corinthians x Mirassol - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 08h30 - Leeds x Tottenham - Premier League
  2. 09h - Oviedo x Levante - La Liga
  3. 10h - Lazio x Torino - Campeonato Italiano
  4. 10h - Parma x Lecce - Campeonato Italiano
  5. 11h - Manchester United x Sunderland - Premier League
  6. 11h - Arsenal x West Ham - Premier League
  7. 11h15 - Girona x Valencia - La Liga
  8. 13h - Inter de Milão x Cremonese - Campeonato Italiano
  9. 13h30 - Chelsea x Liverpool - Premier League
  10. 13h30 - Athletic Bilbao x Mallorca - La Liga
  11. 15h45 - Atalanta x Como - Campeonato Italiano
  12. 16h - Real Madrid x Villarreal - La Liga
  13. 16h - Chapecoense x Novorizontino - Série B do Brasileirão
  14. 18h30 - Volta Redonda x Goiás - Série B do Brasileirão
  15. 19h - Huracán x Banfield - Campeonato Argentino
  16. 20h30 - Ferroviária x América-MG - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 18h30 - Fluminense x Atlético-MG - Brasileirão
  2. 18h30 - Bragantino x Grêmio - Brasileirão
  3. 18h30 - Internacional x Botafogo - Brasileirão
  4. 21h - Corinthians x Mirassol - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Leverkusen x Union Berlin - Bundesliga
  2. 10h30 - Borussia Dortmund x Leipzig - Bundesliga
  3. 10h30 - Werder Bremen x St. Pauli - Bundesliga
  4. 10h30 - Augsburg x Wolfsburg - Bundesliga
  5. 13h30 - Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
