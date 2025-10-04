Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 04.10.25 7h00 Fluminense e Atlético-MG jogarão pelo Brasileirão às 18h30 (X/ @LibertadoresBR) Os jogos de hoje, neste sábado (04/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais. Às 18h30, o Fluminense enfrentará o Atlético-MG pelo Brasileirão. Já às 21h, o Corinthians enfrentará o Mirassol pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Leverkusen x Union Berlin - 10h30 - OneFootball Borussia Dortmund x Leipzig - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Werder Bremen x St. Pauli - 10h30 - OneFootball Augsburg x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - 13h30 - SporTV, XSports e OneFootball Campeonato Argentino Sarmiento x Gimnasia - 14h30 - AFA Play San Martín de San Juan x Instituto - 16h45 - AFA Play Tucumán x Platense - 19h - AFA Play Huracán x Banfield - 19h - ESPN 4 e Disney+ Lanús x San Lorenzo - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro - Brasileirão Fluminense x Atlético-MG - 18h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Bragantino x Grêmio - 18h30 - Premiere Internacional x Botafogo - 18h30 - Premiere Corinthians x Mirassol - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Novorizontino - 16h - ESPN 4 e Disney+ Volta Redonda x Goiás - 18h30 - Disney+ Ferroviária x América-MG - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Oviedo x Levante - 09h - Disney+ Girona x Valencia - 11h15 - ESPN 4 e Disney+ Athletic Bilbao x Mallorca - 13h30 - ESPN 4 e Disney+ Real Madrid x Villarreal - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Leeds x Tottenham - 08h30 - Disney+ Arsenal x West Ham - 11h - ESPN e Disney+ Manchester United x Sunderland - 11h - XSports e Disney+ Chelsea x Liverpool - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Lazio x Torino - 10h - Disney+ Parma x Lecce - 10h - Disney+ Inter de Milão x Cremonese - 13h - ESPN 2 e Disney+ Atalanta x Como - 15h45 - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Português Nacional x Moreirense - 11h30 - Sem informações Gil Vicente x Estrela Amadora - 11h30 - Sem informações AVS SAD x Alverca - 14h - Sem informações Vitória SC x Santa Clara - 16h30 - XSports Onde assistir ao jogo de Fluminense e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Fluminense x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Inter e Botafogo; veja o horário O jogo entre Internacional x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de RB Bragantino e Grêmio; veja o horário O jogo entre Bragantino x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Mirassol; veja o horário O jogo entre Corinthians x Mirassol terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 18h30 - Fluminense x Atlético-MG - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 11h15 - Girona x Valencia - La Liga 11h - Arsenal x West Ham - Premier League 13h - Inter de Milão x Cremonese - Campeonato Italiano 13h30 - Chelsea x Liverpool - Premier League 13h30 - Athletic Bilbao x Mallorca - La Liga 15h45 - Atalanta x Como - Campeonato Italiano 16h - Real Madrid x Villarreal - La Liga 16h - Chapecoense x Novorizontino - Série B do Brasileirão 19h - Huracán x Banfield - Campeonato Argentino SporTV 13h30 - Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique - Bundesliga 21h - Corinthians x Mirassol - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 08h30 - Leeds x Tottenham - Premier League 09h - Oviedo x Levante - La Liga 10h - Lazio x Torino - Campeonato Italiano 10h - Parma x Lecce - Campeonato Italiano 11h - Manchester United x Sunderland - Premier League 11h - Arsenal x West Ham - Premier League 11h15 - Girona x Valencia - La Liga 13h - Inter de Milão x Cremonese - Campeonato Italiano 13h30 - Chelsea x Liverpool - Premier League 13h30 - Athletic Bilbao x Mallorca - La Liga 15h45 - Atalanta x Como - Campeonato Italiano 16h - Real Madrid x Villarreal - La Liga 16h - Chapecoense x Novorizontino - Série B do Brasileirão 18h30 - Volta Redonda x Goiás - Série B do Brasileirão 19h - Huracán x Banfield - Campeonato Argentino 20h30 - Ferroviária x América-MG - Série B do Brasileirão Premiere 18h30 - Fluminense x Atlético-MG - Brasileirão 18h30 - Bragantino x Grêmio - Brasileirão 18h30 - Internacional x Botafogo - Brasileirão 21h - Corinthians x Mirassol - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. 