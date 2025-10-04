Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20 A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 04.10.25 14h00 Ambos Brasil e Espanha passaram por um empate de 2 a 2 para o México e uma derrota para o Marrocos nas rodadas passadas do Mundial Sub-20 (Nelson Terme/ CBF) Espanha x Brasil disputam hoje, sábado (04/10), a 3° rodada da Copa do Mundo Sub-20. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Espanha x Brasil ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela FIFA+, SporTV e CazéTV, incluindo através da Amazon Prime, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Brasil empatou com o México por 2 a 2 e perdeu para o Marrocos por 2 a 1. Já a Espanha passou por uma derrota de 2 a 0 para o Marrocos e um empate de 2 a 2 com o México. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Espanha x Brasil: prováveis escalações Espanha: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza, Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo. Técnico: Paco Gallardo. Brasil: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves, Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho, Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi. Técnico: Ramon Menezes. FICHA TÉCNICA Espanha x Brasil Copa do Mundo Sub-20 2025 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave seleção brasileira Sub-20 copa do mundo sub-20 jogos de hoje Brasil Espanha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Mundo Sub-20 Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20 A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.10.25 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B CRB e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Coritiba e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52