Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20

A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Ambos Brasil e Espanha passaram por um empate de 2 a 2 para o México e uma derrota para o Marrocos nas rodadas passadas do Mundial Sub-20 (Nelson Terme/ CBF)

Espanha x Brasil disputam hoje, sábado (04/10), a 3° rodada da Copa do Mundo Sub-20. O jogo começa às 17h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Espanha x Brasil ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela FIFA+, SporTV e CazéTV, incluindo através da Amazon Prime, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Brasil empatou com o México por 2 a 2 e perdeu para o Marrocos por 2 a 1.

Já a Espanha passou por uma derrota de 2 a 0 para o Marrocos e um empate de 2 a 2 com o México.

Espanha x Brasil: prováveis escalações

Espanha: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza, Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo. Técnico: Paco Gallardo.

Brasil: Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves, Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho, Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi. Técnico: Ramon Menezes.

FICHA TÉCNICA
Espanha x Brasil
Copa do Mundo Sub-20 2025
Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago
Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 17h

seleção brasileira Sub-20

copa do mundo sub-20

jogos de hoje

Brasil

Espanha

Futebol
