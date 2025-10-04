Capa Jornal Amazônia
Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) por La Liga

Real Madrid e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Real Madrid soma só 2 pontos a mais que o Villarreal em La Liga (X/ @realmadrid)

Real Madrid x Villarreal disputam hoje, sábado (04/10), a 8° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Madrid é o vice-líder de La Liga e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 16 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Villarreal ocupa a 3° posição com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Real Madrid x Villarreal: escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militãqo, Huijsen, Carreras; Ceballos, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

Villarreal: Tenas; Cardona, Veiga, Marín, Mouriño; Gueye, Partey, Comesaña, Buchanan; Moleiro e Oluwaseyi. Técnico: Marcelino García.

FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Villarreal
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, Espanha
Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 16h

