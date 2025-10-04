Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) por La Liga Real Madrid e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 04.10.25 15h32 O Real Madrid soma só 2 pontos a mais que o Villarreal em La Liga (X/ @realmadrid) Real Madrid x Villarreal disputam hoje, sábado (04/10), a 8° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Real Madrid x Villarreal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Madrid é o vice-líder de La Liga e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 16 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Villarreal ocupa a 3° posição com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 5 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20 A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Real Madrid x Villarreal: escalações Real Madrid: Courtois; Valverde, Militãqo, Huijsen, Carreras; Ceballos, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso. Villarreal: Tenas; Cardona, Veiga, Marín, Mouriño; Gueye, Partey, Comesaña, Buchanan; Moleiro e Oluwaseyi. Técnico: Marcelino García. FICHA TÉCNICA Real Madrid x Villarreal Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, Espanha Data/Horário: 04 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid villarreal jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/10) pela Série B Chapecoense e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 04.10.25 15h40 Campeonato Espanhol Real Madrid x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/10) por La Liga Real Madrid e Villarreal jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 04.10.25 15h32 Copa do Mundo Sub-20 Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/10) pela Copa do Mundo Sub-20 A seleção brasileira joga contra a seleção espanhola pela Copa do Mundo Sub-20; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 04.10.25 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (04/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 04.10.25 7h00 INUSITADO Gambá invade quadra em semifinal de campeonato de vôlei; veja O animal entrou em quadra durante o set decisivo, quando o placar estava 15 a 12, interrompendo o jogo 04.10.25 10h34 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 LUTO Arthur Jones, campeão da NFL e irmão de Jon Jones, morre aos 39 anos O Baltimore Ravens, equipe na qual Arthur viveu o auge da carreira, divulgou uma nota em homenagem ao ex-atleta 04.10.25 10h52