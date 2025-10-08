Chade x Mali: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Chad x Mali disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Marechal Idriss Déby Itno, em Jamena, Chade. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chade x Mali ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chade é o lanterna do Grupo I, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 7 derrotas, 3 gols marcados e 19 gols sofridos.

Já o Mali está em 4° lugar no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 11 gols marcados e 5 gols sofridos.

Chad x Mali: prováveis escalações

Chade: Mbaynassem; Allarabaye, Daikreo, Tchouplaou, Michael; Thiam, Damba; Tchaouna, Osee, Ecua; Marius.

Mali: Diarra; Dante, Niakate, Fofana, Konate; Camara, Dieng, Haidara, Mamadou Sangare; Sinayoko, Doumbia.

FICHA TÉCNICA

Chade x Mali

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Olímpico Marechal Idriss Déby Itno, em Jamena, Chade

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 13h