Comores x Madagascar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias Comores e Madagascar jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.10.25 12h00 Madagáscar soma apenas 1 ponto a mais que Comores no Grupo I das eliminatórias africanaas (Facebook/ @FederationMalagasyFootball) Comores x Madagascar disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Comores x Madagascar ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Madagáscar é o vice-líder do Grupo I e acumula 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Comores está em 3° lugar no mesmo grupo com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos. Comores x Madagascar: prováveis escalações Comores: Pandor; Bakari, Mdahoma, Soilihi, Abdallah; I Mohamed; R Said, M'Changama, Z Youssouf, Selemani; Maolida. Madagascar: Dupire; Rabemanantsoa, Kari, Tremoulet, Jean-Pierre; Ilaimaharitra; A Randrianantenaina, Couturier, Raveloson, Raheriniaina; Caddy. FICHA TÉCNICA Comores x Madagascar Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 13h