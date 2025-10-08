Comores x Madagascar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias

Comores x Madagascar disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Comores x Madagascar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Madagáscar é o vice-líder do Grupo I e acumula 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 7 gols sofridos.

Comores está em 3° lugar no mesmo grupo com um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos.

Comores x Madagascar: prováveis escalações

Comores: Pandor; Bakari, Mdahoma, Soilihi, Abdallah; I Mohamed; R Said, M'Changama, Z Youssouf, Selemani; Maolida.

Madagascar: Dupire; Rabemanantsoa, Kari, Tremoulet, Jean-Pierre; Ilaimaharitra; A Randrianantenaina, Couturier, Raveloson, Raheriniaina; Caddy.

FICHA TÉCNICA

Comores x Madagascar

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim

Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 13h