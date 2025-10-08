Capa Jornal Amazônia
Djibuti x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

Djibouti e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Egito soma 19 pontos a mais que o Djibuti (X/ @EgyptNT_EN)

Djibuti x Egito disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Djibouti x Egito ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime Video, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Egito lidera invicto o Grupo A das eliminatórias africanas da Copa e acumula 6 vitórias, 2 empates, 16 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Djibuti está na lanterna do mesmo grupo, ainda não tem vitórias e soma 1 empate, 7 derrotas, 4 gols marcados e 28 gols sofridos.

Djibuti x Egito: prováveis escalações

Djibouti: Mahamoud; Bilha, Zakaria, Khaire, Abdi e Mohamed; Aden, Mahamed e Gohar; Omar e Wais. Técnico: Stéphane Nado.

Egito: El-Shenawy; Hany, Rabia, Sobhi e Hamdy; Zizo, Fathy e Lasheen; Salah, Mohamed e Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan.

FICHA TÉCNICA
Djibouti x Egito
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos
Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 13h

Palavras-chave

Djibouti

Egito

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Djibuti

jogos de hoje
Futebol
.
Djibuti x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa

