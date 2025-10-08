Djibuti x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Djibouti e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.10.25 12h00 O Egito soma 19 pontos a mais que o Djibuti (X/ @EgyptNT_EN) Djibuti x Egito disputam hoje, quarta-feira (08/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Djibouti x Egito ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime Video, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Egito lidera invicto o Grupo A das eliminatórias africanas da Copa e acumula 6 vitórias, 2 empates, 16 gols marcados e 2 gols sofridos. Já o Djibuti está na lanterna do mesmo grupo, ainda não tem vitórias e soma 1 empate, 7 derrotas, 4 gols marcados e 28 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (08/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Chade x Mali: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Chad e Mali jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Comores x Madagascar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias Comores e Madagascar jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Djibuti x Egito: prováveis escalações Djibouti: Mahamoud; Bilha, Zakaria, Khaire, Abdi e Mohamed; Aden, Mahamed e Gohar; Omar e Wais. Técnico: Stéphane Nado. Egito: El-Shenawy; Hany, Rabia, Sobhi e Hamdy; Zizo, Fathy e Lasheen; Salah, Mohamed e Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan. FICHA TÉCNICA Djibouti x Egito Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Larbi Zaouli, em Casablanca, Marrocos Data/Horário: 08 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Djibouti Egito eliminatórias da copa do mundo de 2026 Djibuti jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo Indonésia x Arábia Saudita: onde assistir e escalações do jogo hoje (08) pelas Eliminatórias da Copa Indonésia e Arábia Saudita jogam pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 13h15 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Djibuti x Egito: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Djibouti e Egito jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Comores x Madagascar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias Comores e Madagascar jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Mali: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/10) pelas Eliminatórias da Copa Chad e Mali jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.10.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TÁ CHEGANDO A HORA... Paysandu pode ser rebaixado se perder para o Remo no clássico da próxima rodada? Afundado na lanterna, o rebaixamento do Paysandu parece ser questão de tempo 08.10.25 0h00 Futebol André Martha responde a críticas e anuncia medidas judiciais contra ex-diretor do Paysandu Após acusações de Fred Carvalho, ex-diretor do clube, o vereador defende as contribuições da família Martha e afirma que as doações foram pessoais e sem uso de verba pública 08.10.25 7h00 Futebol 'Não dá para jogar a toalha', diz Márcio Fernandes após derrota do Paysandu na Série B Time bicolor perdeu para o Botafogo-SP e está cada vez mais preso na lanterna do campeonato, mas técnico mantém esperança de reação 08.10.25 9h02 TÁ MAL! Paysandu leva gol do Botafogo-SP no fim e vê rebaixamento cada vez mais perto O Papão segue na lanterna, com 26 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Athletic, e vê a permanência na Série B ficar cada vez mais distante 07.10.25 23h35