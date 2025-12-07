Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/12) pelo Brasileirão

Ceará x Palmeiras disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ceará é o 15° colocado do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 33 gols marcados e 37 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Palmeiras é o vice-líder com 22 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 63 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Ceará x Palmeiras: prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno (Fuchs), Andreas Pereira, Allan e Mauricio (Sosa); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h