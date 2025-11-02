Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão

Ceará e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Fluminense soma 12 pontos a mais que o Ceará no Brasileirão (Lucas Merçon/ Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Ceará x Fluminense disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ceará x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h  (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Ceará acumula no Brasileirão 35 pontos, 9 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Fluminense soma 47 pontos, 14 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 37 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Ceará x Fluminense: prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima (Otávio); Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA
Ceará x Fluminense
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)
Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 16h

