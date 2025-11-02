Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 18h30, Juventude e Palmeiras jogarão pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras)

Os jogos de hoje, neste domingo (02/11), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoPremier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Mirassol enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Sort pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Colônia x Hamburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball
  2. Wolfsburg x Hoffenheim - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Estudiantes x Boca Juniors - 16h - AFA Play
  2. Godoy Cruz x San Martín de San Juan - 18h30 - AFA Play
  3. River Plate x Gimnasia - 20h30 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro

  1. Corinthians x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Bahia x Bragantino - 16h - GeTV, TV Globo e Premiere
  3. Ceará x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere
  4. Internacional x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Video
  5. Juventude x Palmeiras - 18h30 - Premiere
  6. Vasco x São Paulo - 20h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Amazonas x Cuiabá - 16h - Disney+
  2. Remo x Chapecoense - 18h30 - Disney+
  3. Operário x Vila Nova - 20h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Levante x Celta - 10h - Disney+
  2. Alavés x Espanyol - 12h15 - Disney+
  3. Barcelona x Elche - 14h30 - ESPN e Disney+
  4. Betis x Mallorca - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. West Ham x Newcastle - 11h - ESPN e Disney+
  2. Manchester City x Bournemouth - 13h30 - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Verona x Inter de Milão - 08h30 - ESPN e Disney+
  2. Fiorentina x Lecce - 11h - XSports e Disney+
  3. Torino x Pisa - 11h - ESPN 4 e Disney+
  4. Parma x Bologna - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  5. Milan x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. AVS SAD x Tondela - 12h30 - Sem informações
  2. Arouca x Moreirense - 15h - XSports e Disney+
  3. Porto x Braga - 17h30 - XSports e Disney+

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Grêmio; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Inter e Atlético; veja o horário

O jogo entre Internacional x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Juventude e Palmeiras; veja o horário

O jogo entre Juventude x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Vasco e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Vasco x São Paulo terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 20h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão
  2. 16h - Bahia x Bragantino - Brasileirão
  3. 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 08h30 - Verona x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  2. 11h - West Ham x Newcastle - Premier League
  3. 11h - Torino x Pisa - Campeonato Italiano
  4. 14h30 - Barcelona x Elche - La Liga
  5. 16h45 - Milan x Roma - Campeonato Italiano
  6. 20h30 - River Plate x Gimnasia - Campeonato Argentino
  7. 20h30 - Operário x Vila Nova - Série B do Brasileirão

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Verona x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  2. 10h - Levante x Celta - La Liga
  3. 11h - Fiorentina x Lecce - Campeonato Italiano
  4. 11h - West Ham x Newcastle - Premier League
  5. 11h - Torino x Pisa - Campeonato Italiano
  6. 12h15 - Alavés x Espanyol - La Liga
  7. 13h30 - Manchester City x Bournemouth - Premier League
  8. 14h - Parma x Bologna - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Barcelona x Elche - La Liga
  10. 15h - Arouca x Moreirense - Campeonato Português
  11. 16h - Amazonas x Cuiabá - Série B do Brasileirão
  12. 16h45 - Milan x Roma - Campeonato Italiano
  13. 17h - Betis x Mallorca - La Liga
  14. 17h30 - Porto x Braga - Campeonato Português
  15. 18h30 - Remo x Chapecoense - Série B do Brasileirão
  16. 20h30 - River Plate x Gimnasia - Campeonato Argentino
  17. 20h30 - Operário x Vila Nova - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão
  2. 16h - Bahia x Bragantino - Brasileirão
  3. 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão
  4. 18h30 - Juventude x Palmeiras - Brasileirão
  5. 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Colônia x Hamburg - Bundesliga
  2. 13h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

  1. 13h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Bundesliga
