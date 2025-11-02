Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (02/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Mirassol enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Sort pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Colônia x Hamburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball Wolfsburg x Hoffenheim - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Estudiantes x Boca Juniors - 16h - AFA Play Godoy Cruz x San Martín de San Juan - 18h30 - AFA Play River Plate x Gimnasia - 20h30 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Brasileiro

Corinthians x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere Bahia x Bragantino - 16h - GeTV, TV Globo e Premiere Ceará x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere Internacional x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Video Juventude x Palmeiras - 18h30 - Premiere Vasco x São Paulo - 20h30 - CazéTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Amazonas x Cuiabá - 16h - Disney+ Remo x Chapecoense - 18h30 - Disney+ Operário x Vila Nova - 20h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Levante x Celta - 10h - Disney+ Alavés x Espanyol - 12h15 - Disney+ Barcelona x Elche - 14h30 - ESPN e Disney+ Betis x Mallorca - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

West Ham x Newcastle - 11h - ESPN e Disney+ Manchester City x Bournemouth - 13h30 - Disney+

Campeonato Italiano

Verona x Inter de Milão - 08h30 - ESPN e Disney+ Fiorentina x Lecce - 11h - XSports e Disney+ Torino x Pisa - 11h - ESPN 4 e Disney+ Parma x Bologna - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Milan x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Português

AVS SAD x Tondela - 12h30 - Sem informações Arouca x Moreirense - 15h - XSports e Disney+ Porto x Braga - 17h30 - XSports e Disney+

