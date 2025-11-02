Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 02.11.25 7h00 Às 18h30, Juventude e Palmeiras jogarão pelo Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, neste domingo (02/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h, o Mirassol enfrentará o Botafogo pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Sort pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Colônia x Hamburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball Wolfsburg x Hoffenheim - 13h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Estudiantes x Boca Juniors - 16h - AFA Play Godoy Cruz x San Martín de San Juan - 18h30 - AFA Play River Plate x Gimnasia - 20h30 - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Brasileiro Corinthians x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere Bahia x Bragantino - 16h - GeTV, TV Globo e Premiere Ceará x Fluminense - 16h - TV Globo e Premiere Internacional x Atlético-MG - 18h30 - Amazon Prime Video Juventude x Palmeiras - 18h30 - Premiere Vasco x São Paulo - 20h30 - CazéTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x Cuiabá - 16h - Disney+ Remo x Chapecoense - 18h30 - Disney+ Operário x Vila Nova - 20h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Levante x Celta - 10h - Disney+ Alavés x Espanyol - 12h15 - Disney+ Barcelona x Elche - 14h30 - ESPN e Disney+ Betis x Mallorca - 17h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League West Ham x Newcastle - 11h - ESPN e Disney+ Manchester City x Bournemouth - 13h30 - Disney+ Campeonato Italiano Verona x Inter de Milão - 08h30 - ESPN e Disney+ Fiorentina x Lecce - 11h - XSports e Disney+ Torino x Pisa - 11h - ESPN 4 e Disney+ Parma x Bologna - 14h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Milan x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Português AVS SAD x Tondela - 12h30 - Sem informações Arouca x Moreirense - 15h - XSports e Disney+ Porto x Braga - 17h30 - XSports e Disney+ Onde assistir ao jogo de Corinthians e Grêmio; veja o horário O jogo entre Corinthians x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Inter e Atlético; veja o horário O jogo entre Internacional x Atlético MG terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Juventude e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Juventude x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Vasco e São Paulo; veja o horário O jogo entre Vasco x São Paulo terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 20h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão 16h - Bahia x Bragantino - Brasileirão 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 08h30 - Verona x Inter de Milão - Campeonato Italiano 11h - West Ham x Newcastle - Premier League 11h - Torino x Pisa - Campeonato Italiano 14h30 - Barcelona x Elche - La Liga 16h45 - Milan x Roma - Campeonato Italiano 20h30 - River Plate x Gimnasia - Campeonato Argentino 20h30 - Operário x Vila Nova - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV neste domingo. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Verona x Inter de Milão - Campeonato Italiano 10h - Levante x Celta - La Liga 11h - Fiorentina x Lecce - Campeonato Italiano 11h - West Ham x Newcastle - Premier League 11h - Torino x Pisa - Campeonato Italiano 12h15 - Alavés x Espanyol - La Liga 13h30 - Manchester City x Bournemouth - Premier League 14h - Parma x Bologna - Campeonato Italiano 14h30 - Barcelona x Elche - La Liga 15h - Arouca x Moreirense - Campeonato Português 16h - Amazonas x Cuiabá - Série B do Brasileirão 16h45 - Milan x Roma - Campeonato Italiano 17h - Betis x Mallorca - La Liga 17h30 - Porto x Braga - Campeonato Português 18h30 - Remo x Chapecoense - Série B do Brasileirão 20h30 - River Plate x Gimnasia - Campeonato Argentino 20h30 - Operário x Vila Nova - Série B do Brasileirão Premiere 16h - Corinthians x Grêmio - Brasileirão 16h - Bahia x Bragantino - Brasileirão 16h - Ceará x Fluminense - Brasileirão 18h30 - Juventude x Palmeiras - Brasileirão 20h30 - Vasco x São Paulo - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Colônia x Hamburg - Bundesliga 13h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet 13h30 - Wolfsburg x Hoffenheim - Bundesliga 