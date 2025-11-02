Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Corinthians e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.11.25 15h00 Corinthians e Grêmio somam a mesma quantidade de vitórias, empates e derrotas no Brasileirão (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Corinthians x Grêmio disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x Grêmio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Corithians e Grêmio acumulam 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e 11 derrotas pelo Brasileirão. O Corinthians marcou 32 gols e teve sua defesa vazada 35 vezes. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Grêmio marcou 33 gols e sofreu 38 desses. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. Corinthians x Grêmio: prováveis escalações

Corinthians: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Dorival Jr.

Grêmio: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno), Memphis.

Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Grêmio

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 16h 