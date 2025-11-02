Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Bahia e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.11.25 15h00 Bahia soma 13 pontos a mais que o Bragantino no Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) Bahia x RB Bragantino disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bahia x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bahia acumula no Brasileirão um total de 49 pontos, 14 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 40 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Bragantino soma 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 34 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série B. Bahia x RB Bragantino: prováveis escalações Corinthians: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Tiago, Willian José e Kayky (Cauly). Técnico: Rogério Ceni. Grêmio: Cleiton; Nathan, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Matheus Fernandes; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Vágner Mancini. FICHA TÉCNICA Bahia x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 16h 