Bahia x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão

Bahia x RB Bragantino disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bahia acumula no Brasileirão um total de 49 pontos, 14 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 40 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Bragantino soma 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, 34 gols marcados e 47 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série B.

Bahia x RB Bragantino: prováveis escalações

FICHA TÉCNICA

Bahia x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 16h