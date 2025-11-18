Bulgária x Geórgia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelas eliminatórias da Copa

Bulgária x Geórgia disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bulgária x Geórgia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Bulgária está na lanterna do Grupo E, perdeu todos os 5 jogos que disputou, marcou apenas 1 gol e teve sua defesa vazada 18 vezes.

Já a Geórgia é vice-lanterna do mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 4 derrotas, 6 gols marcados e 13 gols sofridos.

A Geórgia goleou a Bulgária por 3 a 0 durante a 6° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Bulgária x Geórgia: prováveis escalações

Bulgária: Dimitar Mitov; Martin Georgiev, Atanas Chernev, Kristian Dimitrov, Hristiyan Petrov; Georgi Rusev, Zdravko Dimitrov, Filip Krastev, Ilia Gruev; Andrian Kraev, Kiril Despodov.

Geórgia: Giorgi Mamardashvili; Vladimer Mamuchashvili, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Giorgi Gocholeishvili; Anzor Mekvabishvili, Iuri Tabatadze, Zura Davitashvili, Otari Kiteishvili; Khvicha Kvaratskhelia, Budu Zivzivadze.

FICHA TÉCNICA

Bulgária x Geórgia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Vasil Levski, em Sófia, Bulgária

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45