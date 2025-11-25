Borussia x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/11) pela Champions League

Borussia Dortmund x Villarreal disputam hoje, terça-feira (25/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Villarreal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Villarreal está em 32° lugar na Champions, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 3 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Borussia Dortmund ocupa a 14° posição e acumula 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 11 gols sofridos.

VEJA MAIS

Borussia x Villarreal: prováveis escalações

Borussia: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck e A. Bensebaini; Julian Ryerson, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer e Daniel Svensson; Karim Adeyemi e M. Beier; S. Guirassy.

Villarreal: Luiz Júnior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga e S. Cardona; Nicolas Pepe, Dani Parejo, Pape Gueye e Alberto Moleiro; Ayoze Perez e G. Mikautadze.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Villarreal

Champions League

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 25 de novembro de 2025, 17h